СБУ проводить обшуки у Почаївській Лаврі (оновлено)

В СБУ офіційно повідомили про обшуки у Почаївській Лаврі. Слідчі дії проводяться у рамках провадження за підозрою у причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

Служба безпеки України у четвер, 30 листопада, проводить обшуки у Свято-Успенській Почаївській Лаврі у Терпнопільській області, яка перебуває в користуванні Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП). Про це DW повідомили джерела у правоохоронних органах України. За словами співрозмовника, попередня причина візиту спецпризначенців - поширення російської ідеології представниками Почаївської Лаври. Деталі та результати обшуків, за інформацією джерела, будуть надані згодом.

Згодом в СБУ офіційно підтвердили факт обшуків в релігійній установі в Почаєві. У повідомленні, оприлюдненому в Telegram-каналі служби, зазначається, що ці слідчі дії проходять у рамках кримінального провадження щодо причетності керівництва Лаври до розпалювання національної ворожнечі та ненависті.

За даними слідства, представники Почаївської Лаври оприлюднили на сайті монастиря публікацію, в якій ображали національну честь та гідність іудеїв, а також розпалювали релігійну ворожнечу до представників усіх церков, окрім УПЦ (МП).

"Крім того, у цьому дописі клірики УПЦ (МП) поставили під сумнів існування України як суверенної держави окремо від Росії. Ініційована Службою безпеки експертиза підтвердила наявність у тексті інтернет-публікації висловлювань, які розпалюють міжнаціональну ворожнечу та ненависть", - розповіли в СБУ.

Використання УПЦ МП Почаївської Лаври перевіряють

У грудні 2022 року про підозру повідомили ректору Почаївської духовної семінарії Української православної церкви Московського патріархату (УПЦ МП) за "антиукраїнську діяльність". Зрештою, суд оштрафував його на 8,5 тисячі гривень за розпалювання релігійної ворожнечі.

У квітні цього року міністерство культури та інформаційної політики України створило комісію для перевірки використання УПЦ МП об'єктів Почаївської Лаври. Тодішній глава міністерства Олександр Ткаченко зазначав, що розпочалася "досить елегантна робота з викорінення незаконного панування російської церкви в Україні", на що в УПЦ МП заявили, що в Почаєві "немає російських релігійних організацій".

У липні послушника Почаївської Лаври засудили до п'яти років тюрми через виправдання збройної агресії Росії проти України та колабораціонізм.