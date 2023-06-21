СБУ повідомила про підозру російському олігарху Шелкову

Підсанкційний російський олігарх Михайло Шелков постачав українську титанову сировину підприємствам російського ВПК, у тому числі й для виготовлення ракет та бойових літаків, кажуть у СБУ.

Служба безпеки України (СБУ) зібрала доказову базу на підсанкційного російського олігарха Михайла Шелкова, причетного до схем прихованого постачання української титанової сировини для військово-промислового комплексу (ВПК) РФ. Як повідомила в середу, 21 червня, пресслужба СБУ, для реалізації протизаконних оборудок росіянин використовував підконтрольну йому на той час компанію "Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат" у Дніпропетровській області.

Українська сировина йшла на виготовлення російських ракет

Продукція цієї української компанії - незамінна складова для виробництва високоякісного титану, зазначили в СБУ. Саме цю продукцію, за даними слідства, Шелков постачав до РФ на замовлення підприємств російського воєнно-промислового комплексу. Йдеться, зокрема, про виробників крилатих ракет "Калібр", бойових літаків МіГ-35 та СУ-35, а також ударних гелікоптерів Ка-52.

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Водночас як встановило слідство, Шелков приховано став бенефіціарним власником української видобувної компанії ще до початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Фактичне управління підприємством цей російський бізнесмен здійснював через російського монополіста з виробництва титану ПАТ "Корпорація ВСМПО-АВІСМА".

За даними слідства, ця російська корпорація входить до структури найбільших виробників озброєнь для окупаційних військ РФ, які воюють проти України. Після 24 лютого 2022 року Шелков намагався приховати свій стосунок до промислових активів в Україні для уникнення санкцій. Для цього намагався передати формальне управління українським гірничим підприємством підконтрольній комерційній структурі у Дніпропетровській області. Втім, співробітники Служби безпеки викрили оборудку, своєчасно її заблокували та ініціювали передачу 100 відсотків російського майна в дохід України - на початку лютого цього року Демурінський гірничо-збагачувальний комбінат передано у державну власність України.

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На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Шелкову та його спільнику про підозру у фінансуванні дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України.

В СБУ зазначили, що оскільки фігуранти перебувають на території РФ, тривають комплексні заходи для притягнення їх до відповідальності за злочини проти української держави.