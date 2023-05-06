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СБУФото: Photoshot/picture alliance
КонфліктиУкраїна

СБУ повідомила про підозру 170 російським сенаторам

Максим Сидоржевський
19 хв. тому

Сенатори РФ, що підтримали "приєднання" до РФ окупованих частин території України, підозрюються у посяганні на територіальну цілісність України та веденні агресивної війни.

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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про підозру всім російським сенаторам, які підтримали "приєднання" до РФ тимчасово окупованих регіонів України. Як йдеться у повідомленні СБУ у суботу, 6 травня, спецслужба разом з Офісом генерального прокурора зібрали масштабну доказову базу щодо 170 сенаторів Ради федерації Федеральних зборів РФ, які сприяли тимчасовій окупації частини східних та південних регіонів України.

Як нагадують в СБУ, у лютому 2022 року всі вони підтримали ратифікацію "договору про дружбу, співробітництво та взаємодопомогу" між країною-агресором і самопроголошеними утвореннями "Л/ДНР", які визнані в Україні терористичними організаціями.

Також російські посадовці одностайно підтримали звернення президента Росії про використання збройних сил РФ за межами країни. "Тим самим сенатори сприяли реалізації плану Москви щодо ведення агресивної війни проти нашої держави", - наголосили в СБУ.

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Крім цього, у спецслужбі нагадали, що у жовтні 2022 року російські сенатори ратифікували "договори про входження" до складу РФ тимчасово окупованих районів Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили російським сенаторам про підозру за статтями Кримінального кодексу "посягання на територіальну цілісність та недоторканність України" та "планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Санкції цих статей передбачають до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення з конфіскацією майна.

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