СБУ: Порошенку відмовили у виїзді через зустріч з Орбаном

Експрезидент мав стати "інструментом в руках російських спецслужб", які планували використати його зустріч з Віктором Орбаном у своїх інформаційно-психологічних операціях, додали у СБУ.

П'ятий президент України, очільник партії "Європейська солідарність" Петро Порошенко під час запланованої закордонної поїздки мав зустрітися з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном, який системно висловлює антиукраїнську позицію, а також неодноразово закликав зняти санкції з Росії. Саме тому йому скасували дозвіл на виїзд за межі країни, повідомила у суботу, 2 грудня, Служба безпеки України (СБУ) з посиланням на контррозвідувальні дані.

"Цю зустріч (як і інші "робочі зустрічі" вітчизняних політиків з представниками держав, які транслюють проросійські наративи) РФ планувала використати в своїх ІПСО (інформаційно-психологічних операціях - Ред.) проти України”, - йдеться у повідомленні СБУ у Telegram.

Читайте також: Кабмін заборонив виїзд чиновників та депутатів за кордон "без причини" під час війни

Порошенко мав стати інструментом в руках спецслужб Росії

Також у СБУ повідомили, що російські спецслужби планують активно залучити до своїх ІПСО окремих українських політиків під час їх відвідин третіх країн. І така роль відводилася Порошенку.

За задумом спецслужб Росії, наголосили в СБУ, проведення широкомасштабної ІПСО має призвести до зміни настроїв в країнах-партнерах антиросійської коаліції та спонукатиме представників українського політикуму до проголошення наративів щодо необхідності переговорного процесу з Росією на умовах заморожування війни.

"СБУ звернулася до Офісу президента, Кабінету міністрів та Верховної Ради України із пропозицією врахувати інформацію про плани ворога під час організації та погодження закордонних відряджень українських делегацій. Тож керівництво Верховної Ради не надало дозвіл на закордонне відрядження українському депутату, який мав стати інструментом в руках російських спецслужб", - йдеться у повідомлені.

Читайте також: Російські телефонні провокатори подзвонили Меркель від імені Порошенка

Як Порошенка не пустили за кордон

Як повідомлялось, вранці 1 грудня колишній президент Порошенко опублікував відео з кордону, в коментарі до якого заявив, що прикордонники не випустили його у відрядження до Польщі та США, попри те, що він мав підписаний головою Верховної Ради Русланом Стефанчуком дозвіл. Також він продемонстрував документ у відеоролику.

Відмову йому у виїзді Порошенко назвав "антиукраїнською диверсією" та ударом по обороноздатності України, адже, за його твердженням, у США він мав обговорювати продовження військової допомоги Україні.

Читайте також: Усі політсили у Раді погодилися, що вибори можливі лише після війни - документ

Згодом співголова фракції "Євросолідарність" Ірина Геращенко повідомила, що розпорядження Стефанчука скасував перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко.

Корнієнко у свою чергу повідомив, що скасував закордонне відрядження народного депутата Петра Порошенка після отримання листа з грифом "Для службового користування".

Нагадаємо, що в 2022 році Порошенку лише з третього разу вдалося виїхати за кордон.