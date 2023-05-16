СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу ФуксуФото: Photoshot/picture alliance
ЗлочинністьУкраїна
СБУ підозрює Павла Фукса в оборудках на 100 млрд гривень
Максим Сидоржевський
27 хв. тому
СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. За даними слідства, він причетний до масштабних фінансових махінацій зі стратегічними підприємствами.
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Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття підсанкційного російсько-українського бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.
Як йдеться у повідомленні СБУ у вівторок, 16 травня, слідством встановлено, що з 2018 року Фукс заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.
Да даними СБУ, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. "Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об'єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - пояснили суть схеми у спецслужбі.
Також у повідомленні СБУ вказується, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовувалося понад 100 афілійованих комерційних структур.
Підозра у ухиленні від сплати податків
На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів.
У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА, повідомили в СБУ.
Павло Фукс з червня 2021 року перебуває під санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України. За даними РНБО, Фукс причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції стосовно Фукса застосовані у зв'язку з компанією "Голден деррік".