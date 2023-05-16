СБУ підозрює Павла Фукса в оборудках на 100 млрд гривень

СБУ повідомила про підозру підсанкційному олігарху Павлу Фуксу. За даними слідства, він причетний до масштабних фінансових махінацій зі стратегічними підприємствами.

Служба безпеки України (СБУ) повідомила про викриття підсанкційного російсько-українського бізнесмена Павла Фукса на масштабних фінансових махінаціях зі стратегічними підприємствами та систематичному ухиленні від сплати податків.

Як йдеться у повідомленні СБУ у вівторок, 16 травня, слідством встановлено, що з 2018 року Фукс заволодів активами українських компаній на понад 100 мільярдів гривень.

Да даними СБУ, холдинг бізнесмена підшукував підприємства енергетичної, машинобудівної та металургійної галузей України, які мали кредити у збанкрутілих банках. "Ділки за безцінь викуповували у банківських установ "кредитні зобов’язання" цих об'єктів, що давало змогу втручатися у їхню господарську діяльність. Потім активи українських заводів та інфраструктурних об’єктів заморожували, блокували їхню діяльність чи доводили до банкрутства", - пояснили суть схеми у спецслужбі.

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Також у повідомленні СБУ вказується, що Фукс та його спільники ретельно приховували джерела фінансування оборудок та реальних "замовників" через складні фінансові махінації. Для цього використовувалося понад 100 афілійованих комерційних структур.

Підозра у ухиленні від сплати податків

На підставі зібраних доказів Фуксу та двом топменеджерам холдингу повідомлено про підозру за частиною третьою статті 27, частиною третьою статті 212 Кримінального кодексу України - ухилення від сплати податків, зборів.

У межах кримінального провадження накладено арешт на корпоративні права та рахунки 101 задіяної у протиправній діяльності компанії, права вимоги за понад 1600 викупленими кредитами, понад 240 об’єктів нерухомості і транспортних засобів учасників схеми. Частину арештованих активів уже передали в управління АРМА, повідомили в СБУ.

Павло Фукс з червня 2021 року перебуває під санкціями, запровадженими Радою національної безпеки і оборони (РНБО) України. За даними РНБО, Фукс причетний до незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні. За словами секретаря РНБО Олексія Данілова, санкції стосовно Фукса застосовані у зв'язку з компанією "Голден деррік".