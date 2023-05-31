У Києві чотирьох блогерок підозрюють у сприянні ворогу

Під час удару військ РФ по Києву 16 травня чотири українки фільмували роботу ППО і розміщували це на різних платформах. Згодом їхні матеріали стали поширювати російські ресурси. СБУ повідомила блогеркам про підозру.

Представники Служби безпеки України (СБУ) повідомили в середу, 31 травня, про підозру в незаконній діяльність чотирьом мешканкам столиці. Як поінформувала пресслужба відомства, їх підозрюють у протизаконному поширенні інформації про роботу української ППО під час масованої атаки РФ на Київ 16 травня.

Зазначається, що одна з них - 32-річна киянка - виклала заборонений контент у своїх соцмережах та надіслала його адміністратору одного із популярних Telegram-каналів. А вже за кілька годин її відеозапис був поширений на проросійських майданчиках.

Водночас інша підозрювана - 36-річна киянка - опублікувала відео з роботою ППО та результати ураження ворожих цілей у власному Instagram-акаунті.

Як зазначає СБУ, третя фігурантка також поділилася своєю відеозйомкою у соцмережах. Водночас четверта підозрювана спочатку відзняла результати збиття ворожих ракет, а потім розіслала файли своїм знайомим у різні месенджери. Аби уникнути покарання, жінка намагалася видалити заборонені повідомлення, стверджують в СБУ. У якості доказів слідчі виявили мобільні телефони і комп’ютери, які підозрювані використовували для поширення своїх відео.

Підозра в поширенні інформації про місцеперебування ЗСУ

Усіх чотирьох підозрюють в протизаконному "поширенні інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань", що вчинене в умовах воєнного стану. У разі доведення провини їм загрожує до восьми років ув'язнення.

В СБУ зазначили, що також слідчі дії тривають щодо двох людей, які в той день також оприлюднили заборонений контент і яких одразу викрили правоохоронці.

В спецслужбі вкотре нагадали, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали про діяльність Сил оборони і наслідки ворожих обстрілів заборонено.

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