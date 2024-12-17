СБУ нейтралізувала мережу агентів, які "полювали" на F-16

В СБУ повідомили, що викрили 12 російських агентів, які розвідували вогневі позиції української ППО та намагалися виявити локації військових аеродромів, де, на їхню думку, могли би базуватися F-16.

Служба безпеки України (СБУ) заявила, що нейтралізувала масштабну агентурну мережу головного управління генштабу збройних сил РФ (колишня назва - Головне управління розвідки, ГРУ. - Ред.), яка спеціалізувалася на "полюванні" за винищувачами F-16 в Україні. Про це у вівторок, 17 грудня, повідомила пресслужба СБУ.

"За результатами спецоперації викрито 12 російських агентів та їхніх інформаторів. Частина із них - дезертири, які самовільно залишили підрозділи ЗСУ, а коли переховувалися від правосуддя - були завербовані російською спецслужбою", - повідомили в СБУ.

За даними слідства, учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на резидента - керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині.

"Для конспірації він використовував підроблені "документи прикриття" на кшталт фейкового "посвідчення волонтера" та "активіста-антикорупціонера", - повідомили у СБУ. - До співпраці з агресором він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей".

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СБУ: Фігуранти "втемну" використовували знайомих військових

Як встановили у відомстві, фігуранти у цих регіонах розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за їхньою версією, могли би базуватися літаки F-16.

Окреме завдання російської агентури, як зауважують в СБУ, полягало у тому, щоб встановити адреси компаній, які залучені до виробництва засобів радіоелектронної боротьби проти російських дронів.

"Для отримання розвідданих фігуранти "втемну" використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України. У разі одержання попередніх відомостей, агенти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку учасники агентурної групи "звітували" резиденту, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору", - кажуть у спецслужбі.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за частиною другою статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану) та частиною другою статті 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).

Їм загрожує від восьми років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна. Водночас, як наголосили в СБУ, тривають комплексні заходи для притягнення до відповідальності інших учасників агентурної мережі РФ.