СБУ і ДБР проводять обшуки в нардепа за підозрою в підробці

Правоохоронці розслідують, яким чином депутат Ради підписував документи, перебуваючи за кордоном. За даними СБУ і ДБР, з України він виїхав під приводом супроводження батька на лікування, а насправді - відпочивав.

Співробітники Служби безпеки України і Державного бюро розслідувань у четвер, 3 серпня, проводять обшуки у депутата Верховної Ради в рамках кримінального провадження, відкритого за статтями "службове підроблення" і "несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в автоматизованих системах" (ч. 1 ст. 366 і ч. 3 ст. 362 Кримінального кодексу України), повідомили в СБУ.

За даними слідства, нардеп виїхав за межі України під приводом супроводження свого батька на лікування до іноземного медичного закладу.

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Перебуваючи за кордоном, депутат "підписував та направляв" офіційні документи до державних органів, "що може свідчити про підробку", зауважують в ДБР.

"При цьому батько нардепа виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно - без фактичного супроводу парламентаря", - зазначають в СБУ і стверджують, що депутат "поїхав на відпочинок за кордон".

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В правоохоронних відомствах не вказують ім'я народного обранця, але низка українських ЗМІ з посиланням на свої джерела, повідомляє що йдеться про Олександра Дубінського.

Нардеп раніше вже підтверджував інформацію про те, що наприкінці червня "отримав право на виїзд з України для супроводу батька до закордонної онкологічної клініки". Він також стверджував, що звертався до МОЗ "із усіма підтверджуючими документами" і отримав необхідні дозволи.

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