 Saudi Aramco оголосила умови IPO, яке може стати найбільшим в історії | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.11.2019

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Новини

Saudi Aramco оголосила умови IPO, яке може стати найбільшим в історії

Державна саудівська нафтова компанія Saudi Aramco хоче продати 1,5 відсотка своїх акцій. Від продажу вона може отримати рекордні для IPO 25,6 мільярда доларів США.

Завод Saudi Aramco

Завод Saudi Aramco

Найбільша нафтова компанія світу Saudi Aramco у неділю, 17 листопада, почала збирати заявки від інвесторів на IPO (первинне розміщення акцій. - Ред.) , яке може стати найбільшим в історії. Компанія хоче продати 1,5 відсотка акцій на саудівській біржі Tadawul.

Діапазон вартості однієї акції становитиме 30-32 ріали (8-8,53 долара США). Це може принести компанії 25,6 мільярда доларів, що поб'є попередній рекорд торговельної платформи Alibaba, яка отримала під час IPO в 2014 році 25 мільярдів доларів. Остаточна ціна акцій Aramco буде оголошена 5 грудня, зазначає агентство новин dpa.

DW.COM

Саудівська Аравія розцінюватиме напад на свою державну компанію як акт війни у тому разі, якщо виявиться, що його здійснили з території Ірану, заявив глава МЗС країни. (22.09.2019)

Під час виступу на Генасамблеї ООН Дональд Трамп прямо звинуватив Іран у нападі на саудівські нафтопереробні комплекси, а також закликав світ заохочувати націоналізм і відкидати глобалізм. (24.09.2019)

Таким чином, вартість всієї саудівської компанії може бути оцінена в суму від 1,6 до 1,71 трильйона доларів. Раніше представники королівської родини говорили про оцінку в два трильйони доларів.

Агенція новин Bloomberg з посиланням на власні джерела повідомила, що китайські державні концерни хочуть інвестувати в акції Aramco 5-10 мільярдів доларів.Водночас західні інвестори прохолодно поставилися до пропозиції.

Aramco була заснована в 1933 році як концесія між урядом Саудівської Аравії з американською нафтовою компанією Standard Oil of California. В 1988 році саудівська влада отримала повний контроль над компанією та перейменувала її на Saudi Aramco. На кінець 2018 року пілтверджені нафтові запаси Aramco, за її власною інформацією, були більшими, ніж сумарно у п'яти великих міжнародних нафтових компаній - ExxonMobil, Shell, BP, Chevron і Total.

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