Мішель у Верховній Раді: Україні потрібні танки, негайно

Шарль Мішель виступив у Верховній Раді України. "Ви прагнете припинення цієї агресивної війни, і ЄС поділяє цю мету з вами", - сказав він, звертаючись до депутатів та українців.

Президент Європейської Ради Шарль Мішель під час виступу у Верховній Раді у четвер, 19 січня, заявив, що ЄС сповнений рішучості допомогти Україні перемогти на полі бою і підтримує мирний план Володимира Зеленського. Також він заявив, що найближчі тижні і місяці будуть вирішальними у війні й Україні "негайно" потрібні танки від партнерів.

"Це більше, ніж війна, це стратегія систематичного знищення, щоб примусити вас до покори, щоб перетворити вашу країну на васальну державу. Вона приречена на провал. І вона провалиться (…) Найближчі тижні і місяці будуть вирішальними. Вам потрібно більше. Більше систем протиповітряної оборони, більше ракет і боєприпасів великої дальності і, найбільше, вам потрібні танки. Негайно", - наголосив він.

Мішель звернувся до українців і пообіцяв: "День розплати настане, справедливість переможе". "Ви прагнете припинення цієї агресивної війни, і ЄС поділяє цю мету з вами. Тому ми підтримуємо ініціативу президента Зеленського щодо мирного плану з 10 пунктів", - додав він.

За його словами, днями на саміті Україна-ЄС обговорюватимуться всі напрями підтримки Євросоюзом України і в її мужньому спротиві Росії, і на її шляху до ЄС.

"Росія прорахувалася"

Мішель також у своїй промові наголосив, що, випускаючи ракети по Україні, Росія випускає ракети по всьому, у що вірить Євросоюз, атакуючи саму основу Союзу, який був викуваний з трагедії Другої світової війни. "На Майдані, через 22 роки після здобуття незалежності, ви, українці, сказали: "Ми - європейці". Тому сьогодні я приїхав до України, щоб сказати вам: "Ми всі - українці". З першого дня нападу Росії європейці зрозуміли, що це більше, ніж напад на Україну. Це напад на всіх нас - на наші спільні європейські цінності, на нашу європейську безпеку, на нашу спільну європейську мрію", - сказав він.

Однак, як каже очільник Євроради, Росія прорахувалася: "Розпаду України не відбулося і не відбудеться. ЄС є більш єдиним, ніж будь-коли. І наші трансатлантичні зв'язки тісніші, ніж будь-коли".

"Мрію, що одного дня українець займе мою посаду"

Говорячи про вступ України до ЄС, Мішель сказав, що наданням статусу кандидата у червні, менш ніж через півроку від початку повномасштабної війни, на питання про членство України в Євросоюзі було дано відповідь: "Україна - це ЄС, а ЄС - це Україна. І ми повинні докласти всіх зусиль, щоб якнайшвидше перетворити цю обіцянку на реальність".

"Мрію про те, що одного дня, сподіваюся, незабаром, українець займе мою посаду президента Європейської Ради, або президента Європейського парламенту, або Європейської Комісії. Але прямо тут, прямо зараз, ми також сповнені рішучості допомогти вашій країні і вашій державі бути боєздатними", - сказав очільник Євроради.

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