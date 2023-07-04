САП хоче більшої застави для голови Тернопільської облради

Суд затвердив заставу для затриманого на хабарі голови Тернопільської облради у розмірі 805 тисяч гривень. САП вимагатиме збільшити суму до 13 мільйонів.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила запобіжні заходи, обрані судом голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) у справі про хабарництво.

Як повідомили у САП у вівторок, 4 липня, прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави.

"Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та в суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів гривень - для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень - іншого заступника", - наголосили у САП.

Крім того, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення підозрюваного голови Тернопільської облради від займаної посади, оскільки злочин, який йому інкримінується, пов'язаний із виконанням службових повноважень. Двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов'язків, зазначили у прокуратурі.

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26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі). Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про затримання чиновників "на гарячому" при одержанні чистини хабаря. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.

У САП та НАБУ не назвають імена підозрюваних у корупції чиновників, але посаду глави Тернопільської облради посідає Михайло Головко.

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