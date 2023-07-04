САП хоче більшої застави для голови Тернопільської облради
Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оскаржила запобіжні заходи, обрані судом голові Тернопільської облради та двом заступникам голови Тернопільської обласної військової адміністрації (ОВА) у справі про хабарництво.
Як повідомили у САП у вівторок, 4 липня, прокурор САП подав до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду апеляційні скарги на рішення слідчого судді, якими голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 805 тисяч гривень застави.
"Прокурор не погоджується з розміром застави, визначеною слідчим суддею, та в суді апеляційної інстанції, зважаючи на тяжкість злочину, наполягатиме на застосуванні більш суворого запобіжного заходу - тримання під вартою з альтернативою внесення застави у розмірі 13 мільйонів гривень для голови Тернопільської облради, 10 мільйонів гривень - для першого заступника голови Тернопільської ОВА та 8 мільйонів гривень - іншого заступника", - наголосили у САП.
Крім того, стороною обвинувачення готується клопотання про відсторонення підозрюваного голови Тернопільської облради від займаної посади, оскільки злочин, який йому інкримінується, пов'язаний із виконанням службових повноважень. Двоє заступників голови Тернопільської ОВА з березня 2023 року увільнені від виконання своїх посадових обов'язків, зазначили у прокуратурі.
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26 червня голові Тернопільської обласної ради та двом заступникам голови Тернопільської ОВА повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (одержання хабаря в особливо великому розмірі). Того ж дня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) повідомило про затримання чиновників "на гарячому" при одержанні чистини хабаря. За даними слідства, затримані вимагали майже 1,8 мільйона гривень у власника підприємства за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об'єктів комунальним підприємством Тернопільської облради.
У САП та НАБУ не назвають імена підозрюваних у корупції чиновників, але посаду глави Тернопільської облради посідає Михайло Головко.
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