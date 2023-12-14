У чому секрет популярності німецької акторки Сандри Гюллер?

Німецька акторка Сандра Гюллер (Sandra Hüller) стала беззаперечною зіркою Європейської кінопремії (European Film Awards) цього року. На церемонії в Берліні 9 грудня Гюллер відзначили нагородою за найкращу жіночу роль у фільмі "Анатомія падіння" - вона зіграла письменницю, яку підозрюють у вбивстві чоловіка. Акторку було номіновано на приз Європейської кінопремії також і за роль у фільмі "Зона інтересу", що змальовує життя коменданта концтабору в Освенцімі Рудольфа Гесса (Rudolf Höß) та його родини. Коли її запросили на сцену, вона попросила глядачів зробити паузу та помовчати - заради миру в усьому світі.

Перемога на Каннському фестивалі та претензія на "Оскар"

Обидва фільми, у яких знялася Гюллер, стали цьогорічними переможцями Каннського кінофестивалю: "Анатомія падіння" отримала "Золоту пальмову гілку", а "Зона інтересу" - Гран-прі журі, другий головний приз фестивалю. Як офіційні французькі та британські номінанти на премію "Оскар" у категорії "Найкращий закордонний ігровий фільм" обидві роботи можуть отримати й цю премію.

Услід за визнанням Європейської кіноакадемії Сандра Гюллер 10 грудня отримала й нагороду критиків у США. Асоціація кінокритиків Лос-Анджелеса також відзначила 45-річну акторку за її гру в фільмах "Анатомія падіння" та "Зона інтересу". Тож Гюллер ще більше зміцнила свої шанси у цьогорічному конкурсі на головний світовий кінотрофей - "Оскар".

Сандра Гюллер вже давно відома шанувальникам артхаусу - не в останню чергу завдяки її чудовій грі в номінованому на "Оскар" фільмі Марен Аде "Тоні Ердманн", знятому в 2016 році. Але завдяки "Анатомії падіння" та "Зоні інтересу" акторка може стати ще більш популярною.

Сандра Гюллер зі знімальною групою стрічки "Зона інтересу" в Каннах у травні 2023 року Фото: Yara Nardi/REUTERS

Відданість театру попри зйомки в кіно

Сандра Гюллер народилася 30 квітня 1978 року в невеликому містечку Фрідріхрода у федеральній землі Тюрингія на території тодішньої Східної Німеччини. Завдяки шкільному театральному курсу та вчителю, який підтримав захоплення дівчинки театром, Сандра після закінчення школи подала документи до знаменитої Академії драматичного мистецтва імені Ернста Буша (Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch) в Берліні. На той час їй було лише 17 років.

Її злет до вершин німецького театрального світу був стрімким: у рік закінчення театральної школи у 2003 році Гюллер визнали найкращою молодою акторкою за результатами опитування критиків, проведеного німецьким журналом Theater Heute.

Навіть почавши зніматися в кіно, акторка завжди залишалася відданою театру. У перервах між ролями у кінороботах Гюллер завжди повертається на театральну сцену. Як і на початку своєї акторської кар'єри, вона залишається улюбленицею критиків: у 2010, 2013, 2019 та 2020 роках її було названо акторкою року за версією журналу Theater Heute - у 2020 році за виконання ролі Гамлета у нідерландського режисера Йохана Сімонса.

Сандра Гюллер на сцені театру в ролі Гамлета Фото: JU Bochum

Не лише екзистенційна драма, а й комедія

Свої професійні якості Сандра Гюллер продемонструвала вже в дебютній ролі у 2006 році: у фільмі "Реквієм" Ганса-Крістіана Шмідса (Hans-Christian Schmids) вона зіграла молоду жінку з побожної католицької сім'ї, яка інтерпретує свої епілептичні напади і бунтарське вільнодумство як ознаку одержимості бісами і вирішує провести жорстокий обряд екзорцизму. За цей пронизливий образ Гюллер одержала "Срібного ведмедя" на "Берлінале" 2006 року в номінації "найкраща жіноча роль".

Однак справжнє міжнародне визнання прийшло до акторки лише через десять років - після головної ролі у трагікомедії "Тоні Ердманн" (2016). У фільмі вона грає амбітну кар'єристку, бізнес-консультантку, чиї плани побудувати кар'єру раптово наштовхуються на перешкоду, якою стає її батько, який намагається налагодити стосунки з дочкою. Лондонський гурток кінокритиків, Асоціація кінокритиків Торонто та Американське національне товариство кінокритиків визнали роботу Гюллер найкращою жіночою роллю року. Європейська кіноакадемія погодилася з цією думкою і також присудила Гюллер премію за найкращу жіночу роль 2016 року.

Міжнародне визнання: Сандра Гюллер у ролі Інес Конраді у стрічці "Тоні Ердманн" (2016) Фото: Komplizen Film

Від письменниці - до дружини коменданта концтабору

"Анатомія падіння" і "Зона інтересу" - два абсолютно різні фільми, що демонструють величезний діапазон акторських даних Гюллер. Перший - заплутана французька юридична драма, інтелектуальний трилер, де Гюллер зіграла успішну німецьку письменницю Сандру, яка мешкає у віддаленому шале у французьких Альпах і, можливо, вбила свого чоловіка-француза. А може, і не вбивала.

Режисерка та авторка сценарію Жюстін Трієт, яка написала його спеціально для Сандри Гюллер, категорично відмовляється відповідати на запитання, чи винна головна героїня. Не розкриває цього і Сандра Гюллер: майже кожну сцену фільму, як-то сварку з чоловіком, втішальну розмову з маленьким сином чи виступ у залі суду, можна витлумачити неоднозначно.

У фільмі британця Джонатана Глейзера "Зона інтересу", навпаки, ніякої невизначеності в акторській роботі Гюллер немає: у ролі Гедвіґ Гесс, дружини коменданта концтабору Освенцім Рудольфа Хесса, вона не виявляє жодних емоцій. Гесса, якого у фільмі зіграв німецький актор Крістіан Фрідель (Christian Friedel), 1947 року за воєнні злочини засудили до страти через повішення. Режисер розповідав, що Сандра Гюллер спочатку "дуже боялася" грати в кіно дружину нациста. До цієї кінострічки вона завжди відмовлялася від подібних ролей. Але Глейзер переконав її, що його фільм буде іншим - і дотримав слова.

Сцена зі стрічки "Зона інтересу": родина коменданта нацистського концтабору "Аушвіц" в Освенцімі Рудольфа Гесса влаштувала пікнік Фото: A24/Everett Collection/picture alliance

"Зона інтересу" - це екранізація роману британського письменника Мартіна Еміса, який цього року помер, яка відрізняється від багатьох інших драм про Голокост. У фільмі жодного разу безпосередньо не показані звірства нацистів в Освенцімі й немає жодної сцени насильства. Картина виглядає як збочена сімейна драма: Рудольф і Гедвіґ Гесс влаштовують пікнік біля річки, граються з дітьми, базікають із друзями - а вдалині чутно відлуння пострілів, гавкіт собак та передсмертні крики в'язнів концтабору.

"Анатомія падіння" та "Зона інтересу" стали яскравою ілюстрацією того, що Сандра Гюллер перебуває в зеніті своєї акторської майстерності. Тому попри вражаючий список конкуренток у боротьбі за "Золотий глобус" - 2023 у номінації "найкраща жіноча роль", у німецької акторки є всі шанси перемогти.