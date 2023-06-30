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Санчес приїде в Київ у день початку головування Іспанії в ЄС

Анастасія Шепелева
47 хв. тому

Іспанський прем'єр-міністр приїде до Києва в день початку головування країни в Раді ЄС на знак демонстрації Україні незмінної підтримки ЄС.

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Педро Санчес
Педро СанчесФото: picture alliance / AA

Глава іспанського уряду Педро Санчес прибуде до Києва у суботу, 1 липня, - в день початку головування Іспанії у Раді ЄС.

У такий спосіб Санчес прагне наголосити Україні на незмінній підтримці Європейського Союзу, яка зазнає нападу з боку Росії.

"Війна в Україні буде одним з головних пріоритетів нашого головування", - заявив Санчес після участі у саміті ЄС у Брюсселі, що завершився 30 червня.

За його словами, потрібно забезпечити єдність усіх країн-членів ЄС. Саме тому Санчес вирішив розпочати піврічне головування у ЄС, перейняте від Швеції, з зустрічі з українським президентом Володимиром Зеленським.  

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