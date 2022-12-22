Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого

Зеленського запросили відвідати Брюссель, але це не означає, що саме там 3 лютого відбудеться саміт Україна-ЄС. Новини дня.

Війна Росії проти України - новини четверга, 22 грудня.

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Міністри закордонних справ Великої сімки проведуть сьогодні онлайн-зустріч задля обговорення протидії агресії Росії проти України, повідомляє японське інформаційне агентство Kyodo з посиланням на уряд.

++13:43++

Макрон вважає вступ України до НАТО малоймовірним

Президент Франції Еммануель Макрон вважає вступ України до НАТО "малоймовірним сценарієм". За його словами, членство України в Північноатлантичному альянсі буде сприйняте Росією як конфронтація.

Макрон і далі наполягає на необхідності надання Росії гарантій безпеки Фото: Thibault Camus/AP/picture alliance

"Незалежно від того, чи вступить Україна до НАТО - а це не найімовірніший сценарій - їй доведеться надати гарантії безпеки", - заявив Макрон в інтерв'ю французькій газеті Le Monde, американській The Wall Street Journal і ліванській An Nahar. При цьому він далі наполягає і на гарантіях безпеки Росії після закінчення війни, що вже різко критикували як в Україні, так і в Європейському Союзі та НАТО.

"Зрештою, нам доведеться посадити всіх за стіл переговорів. І тому всі, хто читає мені моралі, повинні пояснити, з ким вони будуть сидіти за одним столом. Я не хочу, щоб єдиними, хто наступного дня (після завершення війни. - Ред.) вестиме переговори, були лише китайці та турки", - пояснив Макрон свою позицію.

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++13:22++

Вночі на Миколаївщині збили російську керовану авіаційну ракету класу "повітря-поверхня" Х-59МК2, випущену військами РФ з багатофункціонального винищувача Су-35 з Чорного моря. Про це повідомили в повітряному командуванні Збройних сил України "Південь".

++12:53++

Хорватія планує спрямувати майже три мільйони євро на придбання для України розмінувальних машин, повідомили в українському міністерстві внутрішніх справ.

++12:25++

Російські пропагандистські ЗМІ повідомляють, що на єдиному в російському флоті авіанесучому крейсері "Адмірал Кузнєцов" сталася пожежа. Він, за їхніми даними, стояв на ремонті в Мурманську. Про причини вони не пишуть, але запевняють, що людей евакуювали і ніхто не постраждав.

++11:56++

Саміт Україна-ЄС відбудеться 3 лютого

27 глав держав і урядів Європейського Союзу та президент України Володимир Зеленський проведуть саміт 3 лютого 2023 року, повідомив журналістам офіційний представник ЄС.

"Є відкрите запрошення президентові Зеленському відвідати Брюссель", - цитує його агенція Reuters. Водночас достеменно місце проведення саміту не визначене, додав чиновник.

Основними темами саміту стане продовження підтримки Євросоюзом України у війні, розв'язаній Росією, та шлях України до членства в ЄС.

++11:31++

"Година для України": знакові місця світу знеструмилися

На знак солідарності з Україною, яка потерпає від ударів РФ по об'єктах енергетичної інфраструктури, у понад 60 відомих місцях світу на годину вимкнули світло вчора ввечері.

Різдвяна ялинка в Києві працює від генераторів Фото: Mustafa Ciftci/AA/picture alliance

До акції "An Hour For Ukraine" ("Година для України") долучилися Ніагарський водоспад, телевежа Торонто, Сіднейська опера, Римський Колізей, Лондонський Альберт-гол мистецтв і наук, штаб-квартира Північноатлантичного альянсу (НАТО), будівлі інституцій Європейського Союзу в Брюсселі, мерії Парижа. Також на годину занурилися в темряву головні різдвяні ялинки Нью-Йорка, Лондона, Праги, Риги, Софії та Ватикану.

Кампанія спрямована на збір 10 мільйонів доларів через краудфандингову платформу United24 для закупівлі тисячі генераторів українським лікарням.

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++11:02++

Російські війська активно залучають білоруських інструкторів для навчання своїх мобілізованих, ідеться у щоденному звіті британської військової розвідки.

Розвідка міністерства оборони Великобританії вважає, що це свідчить про нестачу російських інструкторів, багато з яких нині воюють в Україні чи загинули там, а також про виснаження військ РФ, які беруть участь у війні проти України.

++10:35++

Президент РФ Володимир Путін продовжує використовувати риторику, пов'язану з ядерними озброєннями, лише для "заспокоєння" внутрішньої ультраправої аудиторії та шантажування Заходу, вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

На думку експертів, заяви Путіна зі згадуванням ядерної зброї РФ, наприклад, гіперзвукових боєголовок "Авангард" чи міжконтинентальних балістичних ракет "Сармат", не вказують на підготовку Росії до їхнього застосування.

++10:07++

Коментуючи рішення президента США Джо Байдена надати Україні систему протиповітряної оборони Patriot, здатну збивати крилаті ракети, балістичні ракети малої дальності та літаки на великій відстані, український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба зазначив, що воно відкриває двері для інших "Патріотів".

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++09:40++

Сенат США затвердив кандидатуру нової посолки в РФ

Сенат (верхня палата Конгресу. - Ред.) затвердив кандидатуру Лінн Трейсі на посаду нового посла США в Росії.

Лінн Трейсі Фото: CHIP SOMODEVILLA/AFP/Getty Images

За неї проголосували 93 сенатори, проти - два. Трейсі, яка зараз працює посолкою у Вірменії, стане першою американкою, яка займе таку посаду в РФ. Вона вже працювала в Москві, наприкінці 1980-х і в 2014-2017 роках заступницею посла.

На новій посаді вона замінить Джона Саллівана, який покинув посаду 4 вересня. З тих пір посольство очолює тимчасова повірена Елізабет Руд.

++09:12++

Голови обласних військових адміністрацій прозвітували про ситуацію в регіонах за підсумком доби 21 грудня:

На Херсонщині через обстріли з боку солдатів РФ загинула людина, ще шестеро отримали поранення різного ступеню тяжкості. За добу область обстрілювали 60 разів з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки, йдеться у ранковому зведенні Ярослава Янушевича.

з артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів і танків. Під вогнем знову опинилися житлові квартали Херсона. Росіяни атакували суднобудівний завод, приватні та багатоквартирні будинки, йдеться у ранковому зведенні Ярослава Янушевича. На Донеччині внаслідок російських обстрілів дістали поранень троє мирних мешканців: двоє у Торецьку та один у Бахмуті, повідомив Павло Кириленко.

На Миколаївщині внаслідок артилерійських ударів армією РФ по портовій зоні та населеному пункту Очаківської громади зазнали поранень троє людей, серед яких 10-річний хлопчик. Обстрілами пошкоджені 16 житлових будинків, розповів Вітлалій Кім.

На Дніпропетровщині госпіталізували восьмирічну дівчинку з Марганця. У місті пошкоджені до 20 приватних будинків і чотири електромережі. У Червоногригорівській громаді понівечені 20 будинків та обірвані шість ліній електропередач. Усього дві відповідні громади Нікопольського району росіяни вісім разів обстріляли з реактивних систем залпового вогню "Ураган" і "Град" та з важкої артилерії, випустивши понад 50 снарядів, написав Валентин Резніченко.

На Харківщині двоє цивільних постраждали від російських мін і нерозірваних боєприпасів: 45-річний тракторист дістав осколкових поранень, підірвавшись на невідомому вибуховому пристрої, 39-річний чоловік отримав поранення, намагаючись розібрати боєприпас у себе вдома, проінформував Олег Синєгубов.

++08:44++

Російські ЗМІ повідомили, що ексглава Роскосмосу Дмитро Рогозін був поранений в окупованому Донецьку, святкуючи день народження. Нібито внаслідок обстрілу Збройними силами України він отримав основне поранення в спину, осколкові - в голову, сідниці та стегно, але загрози його життю немає. Водночас у ресторані є інші поранені та навіть загиблі.

++08:20++

Генштаб: Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових

Росія втратила в Україні вже понад 100 тисяч військових, три тисячі танків та близько шести тисяч інших бронемашин, заявляє в ранковому зведенні генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ).

Знищений на Херсонщині російський танк Фото: Celestino Arce/NurPhoto/picture alliance

"З метою будівництва фортифікаційних споруд у Бєлгородській області, місцеве російське керівництво оголосило про набір добровольців, за грошову винагороду, для облаштування окопів, траншей та встановлення бетонних конусів", - ідеться також у зведенні.

За минулу добу війська РФ завдали шести ракетних і 15 авіаційних ударів, зокрема і по цивільних об'єктах в Запорізькій області, а також здійснили 64 обстріли з реактивних систем залпового вогню.

ЗСУ 21 грудня відбили атаки російської армії в районах чотирьох населених пунктів у Луганській області та 12 - в Донецькій.

Українська авіація вчора завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки РФ, знищила три російських безпілотники. Ракетники та артилеристи вразили три пункти управління та два райони зосередження сил окупантів.

++08:02++

США представили нові обмеження на експорт технологій російській приватній військовій компанії "Вагнер". Її додали до торгового "чорного списку" в 2017 році, після анексії Росією українського Криму. "Тепер вона буде позначена як кінцевий користувач військового обладнання та зіткнеться з новими жорсткими обмеженнями на доступ до технологій, вироблених у будь-якій точці світу на американському обладнанні", - повідомляє агенція Reuters.

++07:45++

У межах візиту до США президент України Володимир Зеленський провів зустріч з Ненсі Пелосі - спікеркою Палати представників США (нижньої палати Конгресу. - Ред.) Він висловив сподівання, що Конгрес затвердить 45 мільярдів доларів фінансової підтримки США для України на 2023 рік. Пелосі також зауважила, що візит Зеленського відбувається в час, коли Конгрес готує черговий важливий раунд безпекової, гуманітарної та економічної допомоги. "Сподіваюся, протягом 48 годин це станеться", - сказала вона.

Крім того, Зеленський зустрівся з лідером республіканської меншості в Сенаті (верхній палаті парламенту США. - Ред.) Мітчем Макконнеллом, лідером демократичної більшості Сенату Чаком Шумером та лідером меншості в Палаті представників Кевіном Маккарті. Він обговорив з ними необхідність збереження двопалатної та двопартійної підтримки України і зазначив важливість підтримки української ініціативи щодо створення спеціального міжнародного трибуналу стосовно злочину агресії РФ проти України та впровадження дієвого механізму компенсації Росією завданих Україні збитків.

++07:29++

Зеленський виступив перед конгресменами і подарував їм "бойовий" прапор з Бахмута

Президент України Володимир Зеленський виступив перед Конгресом США в рамках свого першого закордонного візиту за час повномасштабної війни, розв'язаної Росією.

Зеленський передав Конгресу США бойовий прапор з Бахмута Фото: Carolyn Kaster/AP Photo/picture alliance

"Ми перемогли Росію в битві за думки світу", - сказав він і додав, що далі треба перемогти Кремль на полі битви. Зеленський зауважив, що американці можуть допомогти Україні прискорити цю перемогу.

Він наголосив, що "Україна ніколи не просила й не просить, щоб американські солдати воювали" в Україні, бо українці "можуть самі керувати американськими танками й літаками". Водночас президент визнав, що наявної зараз у Збройних сил України артилерії - не достатньо. "Ваші гроші - це не благодійність. Це інвестиція у глобальну безпеку та демократію, до якої ми ставимося найвідповідальніше", - запевнив він конгресменів.

Після промови, під час якої Зеленському аплодували близько 20 разів, президент України подарував конгресменам "бойовий" прапор з Бахмута - нині найгарячішої точки на лінії фронту.

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