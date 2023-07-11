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Саміт у Вільнюсі: Берлін підготував для Києва пакет допомоги

Анастасія Шепелева
17 хв. тому

Новий пакет допомоги ФРН включатиме ще 40 БМП Marder, 25 танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для зенітних ракет Patriot.

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Leopard 2A4
Leopard 2A4 Фото: Philipp Schulze/dpa/picture

Німеччина надасть Україні озброєння та військову техніку на суму майже 700 мільйонів євро. Про це пише dpa у вівторок, 11 липня. 

Серед іншого, Україна отримає від Бундесверу додатково 40 бойових машин піхоти Marder, 25 бойових танків Leopard 1A5, п'ять броньованих ремонтно-евакуаційних машин, а також дві пускові установки для ЗРК Patriot. Крім того, буде передано 20 тисяч артилерійських боєприпасів і 5 тисяч димових боєприпасів, також розвідувальні дрони і засоби захисту від безпілотників.

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Як очікується, канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) офіційно оголосить про пакет допомоги на саміті НАТО. Уряд Німеччини вже офіційно схвалив постачання зброї для України на суму понад три мільярди євро. Крім того, є поставки, які не потребують схвалення, пише агенція.

На саміті у Вільнюсі країни-члени Альянсу хочуть ухвалити рішення про багаторічну програму допомоги Україні, покликану допомогти Києву замінити радянську військову техніку на сучасну техніку НАТО. На ці цілі спочатку передбачається виділити 500 мільйонів євро.

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