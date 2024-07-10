Саміт НАТО: Україна - на "незворотному шляху" до Альянсу

Учасники саміту у Вашингтоні погодили формулювання щодо вступу України в Альянс. Вони констатували, що вона перебуває на незворотному шляху до членства в НАТО.

Країни Північноатлантичного альянсу узгодили на саміті у Вашингтоні в середу, 10 липня, формулювання щодо можливого приєднання України до НАТО.

Союзники дійшли висновку, що Україна перебуває на "незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", пишуть в середу, 10 липня, міжнародні інформаційні агенції з посиланням на дипломатичні джерела та проєкт комюніке саміту.

Коли Україну запросять в НАТО

Союзники підтвердили, що готові офіційно запросити Україну в Альянс, "як тільки усі члени НАТО дійдуть згоди і Київ виконає всі попередні умови". Таке формулювання вони погодили ще минулого року на саміті у Вільнюсі.

У проєкті нового комюніке також ідеться, що заплановані рішення саміту на користь України є "містком до членства в НАТО". Таке формулювання запропонували США.

За даними ЗМІ, надії України отримати запрошення вступити в НАТО вже зараз не справдилися насамперед через побоювання США та Німеччини щодо конфронтації з Росією.