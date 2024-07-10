Саміт НАТО: Україна - на "незворотному шляху" до Альянсу

Саміт НАТО: Україна - на "незворотному шляху" до Альянсу10 липня 2024 р.
Країни Північноатлантичного альянсу узгодили на саміті у Вашингтоні в середу, 10 липня, формулювання щодо можливого приєднання України до НАТО.
Союзники дійшли висновку, що Україна перебуває на "незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", пишуть в середу, 10 липня, міжнародні інформаційні агенції з посиланням на дипломатичні джерела та проєкт комюніке саміту.
Коли Україну запросять в НАТО
Союзники підтвердили, що готові офіційно запросити Україну в Альянс, "як тільки усі члени НАТО дійдуть згоди і Київ виконає всі попередні умови". Таке формулювання вони погодили ще минулого року на саміті у Вільнюсі.
У проєкті нового комюніке також ідеться, що заплановані рішення саміту на користь України є "містком до членства в НАТО". Таке формулювання запропонували США.
За даними ЗМІ, надії України отримати запрошення вступити в НАТО вже зараз не справдилися насамперед через побоювання США та Німеччини щодо конфронтації з Росією.