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Зеленський з учасниками саміту G7 у Хіросімі
Зеленський з учасниками саміту G7 у ХіросіміФото: The Yomiuri Shimbun/AP/picture alliance
ПолітикаЯпонія

Саміт G7: Зеленський хоче ППО для усіх міст України

Роман Губа
3 год. тому

Президент України виступив на сесії саміту країн Великої сімки. Однією з тем виступу стало надання систем ППО для України.

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Президент України Володимир Зеленський у неділю, 21 травня, виступив перед учасниками саміту Великої сімки (G7). Він відзначив, що за час війни України шість разів брала участь в зустрічах G7, але онлайн. "Зараз - момент для особистої подяки", - зазначив він. У своїй промові він приділив значної уваги системам ППО, які "врятували від російських ракет уже тисячі й тисячі життів українців".

За словами Зеленського, комплекси Patriot показали, що "на що здатна демократія".

"Ми з вами разом довели, що питання не в тому, скільки ракет є в нашого спільного ворога, а в тому, скільки систем ППО є в нас. Patriot, Iris-T, NASAMS, Crotali,  SAMP/T - вони дають захист життя у наших містах і цим створюють глобальний бренд безпеки для демократії", - сказав Зеленський.

Президент України зауважив, що коли таких систем ППО буде достатньо для захисту усіх міст, то  "світ бачитиме, який повітряний щит здатна створити демократія" та підкреслив, що повітряний щит може бути повноцінним тільки тоді, коли наземні системи ППО доповнюються сучасними літаками в повітрі.

"Коли наші пілоти знатимуть F-16 і коли в нашому небі з'являться ці машини, це матиме значення не лише для України. Це буде історичний момент для всієї архітектури безпеки у Європі та світі", - заявив Зеленський. 

Читайте також: Байден схвалив навчання українців на F-16 і подальше надання винищувачів

Президент України Володимир Зеленський перебуває з робочим візитом у Хіросімі, де на полях саміту G7 вже  провів зустріч із лідерами Канади, Німеччини, Італії, ВеликобританіїІндії, Індонезії. Також у неділю очікується зустріч з президентом США Джо Байденом.

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