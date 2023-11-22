Саміт G20: Байден і Сі не брали участі, Путін виступив

Президент США Джо Байден та лідер КНР Сі Цзіньпін не беруть участі у віртуальній зустрічі країн Великої двадцятки (G20), яку проведе прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді. Про це повідомило у середу, 22 листопада, агентство Bloomberg.

Пекін на віртуальному саміті представляє прем'єр Державної ради КНР Лі Цян. Про причини відсутності лідерів Китаю та США не повідомлялося. Напередодні Моді пропустив онлайн-зустріч лідерів G20, на якій був присутній Сі Цзіньпін та обговорювалася війна між Ізраїлем та бойовиками радикального палестинського угруповання ХАМАС, нагадує Bloomberg.

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На онлайн-саміті G20 планувалося "підбити підсумки індійського головування цього року, обговорити ситуацію у світовій економіці та фінансах, кліматичний порядок денний, проблематику цифровізації та інші теми", повідомляла раніше індійська сторона.

Путін звинуватив Київ нібито у зриві переговорів з РФ

Водночас, на віртуальному саміті із підготовленою промовою виступив президент Росії Володимир Путін. Під час виступу він відкинув критику розв'язаної ним війни проти України, звинувативши західних лідерів у зростанні глобальної інфляції, передає dpa.

Окрім того, Путін заявив, що Росія нібито не відмовлялася від мирних переговорів з Україно, переклавши на останню відповідповідальність за відсутність переговорного процесу.

Володимир Путін під час віртуального саміту G20 Фото: Mikhail Klimentyev/AFP/Getty Images

"Росія ніколи не відмовлялася від мирних переговорів з Україною. Це Україна, а не Росія, публічно оголосила, що вона виходить із переговорного процесу", - заявив Путін, якого цитує російське інформагентство "Інтерфакс".