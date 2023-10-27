Саміт ЄС: Україні пообіцяли продовження військової підтримки

Країни ЄС продовжать постачання Україні боєприпасів та ППО, йдеться у документі за підсумком саміту. Лідери також пообіцяли Україні додаткові електрогенератори та мобільні пункти обігріву.

Лідери держав-членів Європейського Союзу обіцяють посилювати військову підтримку України, зокрема шляхом передачі боєприпасів та систем протиповітряної оборони, йдеться у висновках, затверджених під час засідання Європейської Ради 26-27 жовтня у Брюсселі.

"Європейський Союз продовжуватиме надавати потужну фінансову, економічну, гуманітарну, військову та дипломатичну підтримку Україні та її нарду стільки, скільки буде потрібно", - йдеться у документі.

При цьому лідери ЄС погодилися прискорити військову допомогу. Передовсім щодо постачання ракет та артилерійських боєприпасів, а також систем протиповітряної оборони для захисту людей, критичної та енергетичної інфраструктури.

Крім того, на саміті лідери закликали верховного представника ЄС із зовнішньої та безпекової політики Жозепа Борреля провести консультації з Україною щодо майбутніх зобов'язань ЄС у сфері безпеки та доповісти про ці обговорення на засіданні Європейської Ради в грудні.

Гуманітарна допомога та посилення санкцій

Лідери ЄС, в умовах ракетних атак РФ по об'єктах інфраструктури, також зобов'язалися посилювати надання Україні гуманітарної допомоги, включаючи електрогенератори, трансформатори, мобільні пункти обігріву та висококовольтне і освітлювальне обладнання.

Водночас Європейська Рада закликала продовжити роботу щодо створення трибуналу для переслідування злочину агресії проти України, а також закликала РФ та Білорусь повернути незаконно депортованих українських дітей та інших цивільних осіб. Крім того, лідери наголосили на важливості подальшого посилення санкцій проти РФ, а також запобігання їхнього обходу. Лідери ЄС також підтримали роботу щодо використання доходів від управління замороженими російськими активами для відновлення України.

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Без консенсусу щодо 50 мільярдів євро для України

Втім, на саміті лідери ЄС не дійшли згоди щодо закладання в бюджет ЄС на найближчі чотири роки 50 мільярдів євро макрофінансової допомоги для України. За словами дипломатів, з якими поспілкувалася DW, проти виступає лише Угорщина, однак на ухвалення остаточного рішення є час до наступного саміту в грудні.

Попри це канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) висловив упевненість, що ЄС ухвалить необхідні рішення, пише агенція Reuters. "У мене таке враження, що ми вирішимо питання, які необхідні для фінансової стабільності України, - заявив Шольц після саміту ЄС. - І я не думаю, що почасти різні оцінки на це вплинуть".

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На необхідності узгодження макрофінансової допомоги для України наголосила і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen). За її словами, Україна потребує надійної та передбачуваної фінансової підтримки. При цьому фон дер Ляєн нагадала, що з ЄС вже витратив майже 83 мільярдів євро на допомогу Києву. "Попри напружену геополітичну обстановку на Близькому Сході, ми все ще сфокусовані на підтримці України…Ми продовжимо доставляти їй необхідну зброю та боєприпаси, ми продовжимо надавати фінансову допомогу", - цитує голову Єврокомісії агентство "Інтерфакс".

Своєю чергою голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель запропонував, окрім 50 мільярдів євро бюджетної підтримки, мобілізувати додаткові 20 мільярдів євро на військову допомогу з 2024 року до кінця 2027 року.