Російські дрони пошкодили на Банковій Будинок письменників

Внаслідок атаки російських дронів по Києву вранці 1 січня була пошкоджена будівля Національної спілки письменників України в урядовому кварталі.

Вранці 1 січня внаслідок російської атаки дронами по Києву зазнала пошкоджень будівля Національної спілки письменників України, розташована в урядовому кварталі на вулиці Банковій.

"У результаті атаки рашистських шахедів вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України: вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема", - повідомили в спілці.

Загинуло подружжя науковців

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що внаслідок атаки безпілотників загинуло подружжя науковців - нейробіолог Ігор Зима та докторка біологічних наук Олеся Сокур.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур. Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - написав міністр у Facebook.

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 1 січня у Києві загинули двоє людей, шестеро отримали поранення.