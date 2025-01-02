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КонфліктиУкраїна

Російські дрони пошкодили на Банковій Будинок письменників

Дмитро Шварц
2 січня 2025 р.

Внаслідок атаки російських дронів по Києву вранці 1 січня була пошкоджена будівля Національної спілки письменників України в урядовому кварталі.

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Наслідки атаки РФ дронами на вулиці Банковій 1 січня 2025 року
Наслідки російської атаки в урядовому кварталі Києва 1 січня 2025 рокуФото: Oksana Johannesson/AP Photo/picture alliance

Вранці 1 січня внаслідок російської атаки дронами по Києву зазнала пошкоджень будівля Національної спілки письменників України, розташована в урядовому кварталі на вулиці Банковій.

"У результаті атаки рашистських шахедів вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України: вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема", - повідомили в спілці. 

Загинуло подружжя науковців

Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що внаслідок атаки безпілотників загинуло подружжя науковців - нейробіолог Ігор Зима та докторка біологічних наук Олеся Сокур.

"На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур. Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - написав міністр у Facebook. 

Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 1 січня у Києві загинули двоє людей,  шестеро отримали поранення.

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