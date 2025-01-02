Російські дрони пошкодили на Банковій Будинок письменників

Російські дрони пошкодили на Банковій Будинок письменників2 січня 2025 р.
Вранці 1 січня внаслідок російської атаки дронами по Києву зазнала пошкоджень будівля Національної спілки письменників України, розташована в урядовому кварталі на вулиці Банковій.
"У результаті атаки рашистських шахедів вранці 1 січня зазнав ушкоджень Будинок письменників України: вибито практично всі вікна, частково ушкоджений фасад а також окремі кабінети всередині приміщення. Постраждалих, на щастя, нема", - повідомили в спілці.
Загинуло подружжя науковців
Міністр освіти і науки України Оксен Лісовий повідомив, що внаслідок атаки безпілотників загинуло подружжя науковців - нейробіолог Ігор Зима та докторка біологічних наук Олеся Сокур.
"На жаль, внаслідок ворожої атаки БпЛА загинув видатний нейробіолог Ігор Зима та його дружина - науковиця, докторка біологічних наук Олеся Сокур. Майже все своє життя родина віддала науці, багато років працюючи в "Інституті біології та медицини" Київського національного університету імені Тараса Шевченка", - написав міністр у Facebook.
Як повідомлялося, внаслідок російської атаки 1 січня у Києві загинули двоє людей, шестеро отримали поранення.