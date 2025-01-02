"Шахеди" пошкодили адмінбудівлі Верховної Ради 1 січня

Через російську атаку дронами по центру Києва в перший день року зазнали пошкоджень адміністративні будівлі українського парламенту.

Внаслідок російської атаки дронами по Києву вранці 1 січня зазнали пошкоджень адміністративні будівлі Верховної Ради України, повідомив у четвер, 3 січня, голова парламенту Руслан Стефанчук.

"Вибухова хвиля пошкодила... зокрема й адміністративні будівлі українського парламенту, де розміщені комітети та підрозділи Апарату Верховної Ради України", - написав він у Facebook.

За його словами, відповідні підрозділи Апарату докладають максимум зусиль, щоб оперативно усунути наслідки атаки та забезпечити безперебійну роботу Ради та її органів.

Російські дрони пошкодили на Банковій Будинок письменників

Раніше цього дня стало відомо, що 1 січня уламки пошкодили на вулиці Банковій будівлю Національної спілки письменників України. За кілька десятків метрів від неї знаходиться Офіс президента України.

Ще в день атаки було відомо, що через падіння уламків загорівся дах одного з корпусів Національного банку України.

Двоє загиблих в урядовому кварталі Києва

Через атаку в урядовому кварталі частково зруйнований житловий будинок. Загинуло подружжя науковців - нейробіолог Ігор Зима та докторка біологічних наук Олеся Сокур.

Шестеро людей дістали поранення. Серед постраждалих - двоє вагітних.