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"Шахед" влучив в енергооб'єкт на Чернігівщині

Анастасія Шепелева
4 липня 2024 р.

Вночі Росія запустила по Україні 22 дрони. В Чернігівській області 6 тисяч споживачів залишились без електрики.

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Ударний дрон Shahed-136
"Шахед"Фото: Middle East Images/picture alliance

Російські війська в ніч на четвер, 4 липня, атакували Україну 22-ма ударними безпілотниками типу Shahed-131/136, які запустили з Курської області РФ.

Як повідомляють Повітряні сили Збройних сил України, протиповітряній обороні (ППО) вдалося збити 21 БпЛА в Київській, Чернігівській, Житомирській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Влучання в енергооб'єкт на Чернігівщині, постраждала на Житомирщині

Голова Чернігівської обласної військової адміністрації (ОВА) В'ячеслав Чаус повідомив, що дрон влучив "в один з об'єктів області". "Без електропостачання залишаються 5963 споживачі. Енергетики працюють над відновленням", - написав він у Telegram.

У Житомирській області через падіння уламків збитого "шахеда" виникла пожежа в одному з приватних будинків, унаслідок якої постраждала жінка, яку госпіталізували до лікарні, повідомив голова ОВА Віталій Бунечко. 

Місцева влада інших областей, в яких працювала ППО, не повідомляла про пошкодження чи постраждалих. 

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