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Ryanair може відновити польоти в Україну до кінця 2023 року

Анастасія Шепелева
2 год. тому

В Ryanair припускають, що до кінця 2023 року можуть відновити невелику кількість рейсів в Україну, але за умови успішних переговорів щодо часткового відкриття повітряного простору.

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Літак авіакомпанії Ryanair
Літак авіакомпанії Ryanair Фото: Soeren Stache/dpa/picture alliance

Ірландська компанія Ryanairрозглядає можливість відновлення невеликої кількості рейсів в Україну до кінця 2023 року за умови успішних переговорів України щодо часткового відкриття повітряного простору. Про це повідомив виконавчий директор авіакомпанії Майкл О'Лірі в інтерв'ю агенції "Інтерфакс-Україна", оприлюдненому у суботу, 22 липня.

"Розглядаємо два плани: один - коли війна закінчиться і все відкриється в один чи два дні. І другий, найбільш імовірний, згідно з яким ми можемо запланувати невелику кількість рейсів уже наприкінці цього року", - розповів О'Лірі.

Як приклад він навів досвід Ізраїлю, де авіація продовжує працювати попри ракетні обстріли. "Літаки сідають щодня в Тель-Авіві, який розташований лише за 10 хвилин їзди від Західного берега, звідки запускають ракети. Було визначено, що літати безпечно, й вони (місцева влада – Ред.) можуть захистити літак. Тому я не бачу причин, чому ми не можемо повернути рейси", - зазначив виконавчий директор Ryanair.

Рейси можуть відновити до Києва та Львова

За словами О'Лірі, розглядається відновлення деяких рейсів до Києва та Львова. Втім, у разі, якщо Україні не вдасться переконати EASA - Європейську агенцію авіаційної безпеки та страхові компанії, що виконувати обмежену кількість рейсів до цих міст безпечно, то відновити польоти компанія не зможе, додав О'Лірі.

Крім того, він повідомив, що компанія розглядає можливість будівництва в Україні після закінчення війни власної інфраструктури технічного обслуговування літаків, зокрема цеху з обслуговування авіаційних двигунів, інвестиції в який становитимуть до 500 мільйонів доларів.

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