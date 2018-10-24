Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи, ірландська компанія Ryanair запустила з вівторка, 30 жовтня, новий рейс з України за маршрутом Львів - Краків. Про це повідомив представник міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, передає агенція "Українські новини".

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах. За даними сайту Ryanair, вартість квитка в один бік стартує від 18,5 євро.

Окрім того, угорська авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 30 жовтня рейсів зі Львова до Братислави. 28 та 29 жовтня компанія також запустила рейси з Харкова до Гданська і Вроцлава, з Києва до Відня та зі Львова до Вільнюса. Повідомляється, що вартість квитків на ці рейси стартує від 9,99 євро.

Ryanair почала здійснювати рейси з України з вересня 2018 року. За перший рік роботи на українському ринку ірландська авіакомпанія планує перевезти 850 тисяч пасажирів, зазначав керівник Ryanair Майкл О'Лірі. Wizz Air почала працювати в Україні у 2008 році. У квітні 2015 року компанія значно скоротила кількість польотів з України, але за рік почала відновлювати їх.