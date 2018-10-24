 Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 30.10.2018

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Новини

Ryanair та Wizz Air запустили шість нових рейсів з України

Лоукостер Ryanair виконуватиме рейси з Львова до Кракова, а Wizz Air літатиме зі Львова до Братислави та Вільнюса, з Харкова до Гданська Вроцлава і з Києва до Відня.

Ryanair запустив новий рейс з Львіва до Кракова

Ryanair запустив новий рейс з Львіва до Кракова

Найбільший лоукост-авіаперевізник Європи, ірландська компанія Ryanair запустила з вівторка, 30 жовтня, новий рейс з України за маршрутом Львів - Краків. Про це повідомив представник міжнародного аеропорту "Львів" імені Данила Галицького, передає агенція "Українські новини".

Рейси виконуватимуться тричі на тиждень по вівторках, четвергах і суботах. За даними сайту Ryanair, вартість квитка в один бік стартує від 18,5 євро.

DW.COM

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Окрім того, угорська авіакомпанія Wizz Air повідомила про запуск з 30 жовтня рейсів зі Львова до Братислави. 28 та 29 жовтня компанія також запустила рейси з Харкова до Гданська і Вроцлава, з Києва до Відня та зі Львова до Вільнюса. Повідомляється, що вартість квитків на ці рейси стартує від 9,99 євро.

Ryanair почала здійснювати рейси з України з вересня 2018 року. За перший рік роботи на українському ринку ірландська авіакомпанія планує перевезти 850 тисяч пасажирів, зазначав керівник Ryanair Майкл О'Лірі. Wizz Air почала працювати в Україні у 2008 році. У квітні 2015 року компанія значно скоротила кількість польотів з України, але за рік почала відновлювати їх. 

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