Ryanair скасувала 300 авіарейсів через страйки

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 300 авіарейсів, запланованих на середу, 25 липня. Зокрема, скасовані рейси з Іспанії, Португалії та Бельгії та в ці країни, оскільки в них відбувається страйк бортпровідників.

Загалом скасування рейсів на 25 та 26 липня торкнеться 50 тисяч пасажирів, повідомили представники компанії у Twitter. Цим пасажирам запропонували перебронювати квитки на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

Окрім того, у вівторок, 24 липня, стало відомо, що авіакомпанії International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet та Wizz Air подали до Єврокомісії скарги у зв'язку зі страйками авіадиспетчерів у Франції. Авіакомпанії вважають, що Франція порушує законодавство ЄС, унеможливлюючи авіаперельоти над своєю територією країни під час страйків.

"Пасажири рейсів, які виконуються в обхід території Франції, позбавлені свого базового права вільно подорожувати між країнами-членами ЄС, які оминули страйки", - йдеться у їхній спільній заяві.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що коли такі страйки проходять у Греції чи Італії, авіаперельоти над їхньою територією здійснюються у звичному режимі, але Франція цього не дозволяє. "Постачальники авіадиспетчерських послуг, особливо в Німеччині та Великобританії, ховаються за несприятливими погодними умовами та евфемізмами на кшталт "обмежені можливості" у той час, як причина полягає у відсутності достатньої кількості авіадиспетчерів для обслуговування усіх рейсів, що стоять у розкладі", - зазначив він.