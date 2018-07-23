 Ryanair скасувала 300 авіарейсів через страйки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.07.2018

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Новини

Ryanair скасувала 300 авіарейсів через страйки

Страйки бортпровідників ірландського авіперевізника Ryanair проходять у Іспанії, Португалії та Бельгії. Лоукостер скасував рейси для 50 тисяч пасажирів на 25 та 26 липня.

Ryanair скасовує сотні рейсів через страйки

Ryanair скасовує сотні рейсів через страйки

Ірландська авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 300 авіарейсів, запланованих на середу, 25 липня. Зокрема, скасовані рейси з Іспанії, Португалії та Бельгії та в ці країни, оскільки в них відбувається страйк бортпровідників.

Загалом скасування рейсів на 25 та 26 липня торкнеться 50 тисяч пасажирів, повідомили представники компанії у Twitter. Цим пасажирам запропонували перебронювати квитки на інші дати або отримати повне відшкодування вартості.

Окрім того, у вівторок, 24 липня, стало відомо, що авіакомпанії International Airlines Group (IAG), Ryanair, easyJet та Wizz Air подали до Єврокомісії скарги у зв'язку зі страйками авіадиспетчерів у Франції. Авіакомпанії вважають, що Франція порушує законодавство ЄС, унеможливлюючи авіаперельоти над своєю територією країни під час страйків.

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Поява Ryanair в Україні зробить авіаподорожі доступнішими, але обвалу цін експерти не прогнозують. А зниження зборів аеропортів у догоду лоукостеру може негативно позначитися на й без того неідеальній інфраструктурі. (27.03.2018)

Страйки торкнуться найбільше Іспанії, Португалії, Бельгії та Ірландії. Загалом через страйки буде скасовано рейси, квитки на які купили 50 тисяч пасажирів. (18.07.2018)

"Пасажири рейсів, які виконуються в обхід території Франції, позбавлені свого базового права вільно подорожувати між країнами-членами ЄС, які оминули страйки", - йдеться у їхній спільній заяві.

Виконавчий директор Ryanair Майкл О'Лірі зазначив, що коли такі страйки проходять у Греції чи Італії, авіаперельоти над їхньою територією здійснюються у звичному режимі, але Франція цього не дозволяє. "Постачальники авіадиспетчерських послуг, особливо в Німеччині та Великобританії, ховаються за несприятливими погодними умовами та евфемізмами на кшталт "обмежені можливості" у той час, як причина полягає у відсутності достатньої кількості авіадиспетчерів для обслуговування усіх рейсів, що стоять у розкладі", - зазначив він.

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