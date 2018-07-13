 Ryanair скасовує 600 рейсів через страйки | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 18.07.2018

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Новини

Ryanair скасовує 600 рейсів через страйки

Страйки торкнуться найбільше Іспанії, Португалії, Бельгії та Ірландії. Загалом через страйки буде скасовано рейси, квитки на які купили 50 тисяч пасажирів.

Працівники Ryanair долучаться до страйків

Працівники Ryanair долучаться до страйків

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Український турист запізнився на посадку в аеропорту кіпрського Пафоса. Поліція затримала його при спробі самостійно потрапити на літак. (04.07.2018)

Ірландський лоукост-авіаперевізник Ryanair підписав угоди про співпрацю з українськими аеропортами "Бориспіль" та "Львів". Перші рейси між Україною та низкою європейських країн очікуються вже у жовтні 2018 року. (23.03.2018)

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 авіарейсів, запланованих на наступний тиждень через загрозу страйків співробітників авіаліній. Про це Ryanair поінформував у середу, 18 липня. Скасування авіарейсів торкнеться близько 50 тисяч пасажирів, йдеться у Twitter-повідомленні компанії.

Передовсім ідеться про 200 рейсів до або з Іспанії, а також по близько 50 рейсів до або з Португалії і Бельгії, що загалом становить близько 12 відсотків від усіх авіарейсів компанії у Європі. Саме у вищезгаданих країнах співробітники авіаліній планують відгукнутися на заклик профспілок щодо організації страйку. Окрім того, на страйк заради вищих зарплат і кращих умов роботи планують вийти пілоти в Ірландії уже цього тижня - в п'ятницю, 20 липня, - та наступного тижня у вівторок, 24 липня.

Ryanair вважає страйки невиправданими і обіцяє усім пасажирам, чиї рейси буде скасовано, компенсації.

Як повідомлялося, Ryanair, один з найбільших авіаперевізників Європи, уклав угоди з міжнародними українськими аеропортами "Бориспіль" (Київ) та "Львів" у березні поточного року. Ryanair планує розпочати польоти з та до України у жовтні 2018 року.

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