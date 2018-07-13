Ryanair скасовує 600 рейсів через страйки

Авіакомпанія-лоукостер Ryanair скасувала 600 авіарейсів, запланованих на наступний тиждень через загрозу страйків співробітників авіаліній. Про це Ryanair поінформував у середу, 18 липня. Скасування авіарейсів торкнеться близько 50 тисяч пасажирів, йдеться у Twitter-повідомленні компанії.

Передовсім ідеться про 200 рейсів до або з Іспанії, а також по близько 50 рейсів до або з Португалії і Бельгії, що загалом становить близько 12 відсотків від усіх авіарейсів компанії у Європі. Саме у вищезгаданих країнах співробітники авіаліній планують відгукнутися на заклик профспілок щодо організації страйку. Окрім того, на страйк заради вищих зарплат і кращих умов роботи планують вийти пілоти в Ірландії уже цього тижня - в п'ятницю, 20 липня, - та наступного тижня у вівторок, 24 липня.

Ryanair вважає страйки невиправданими і обіцяє усім пасажирам, чиї рейси буде скасовано, компенсації.

Як повідомлялося, Ryanair, один з найбільших авіаперевізників Європи, уклав угоди з міжнародними українськими аеропортами "Бориспіль" (Київ) та "Львів" у березні поточного року. Ryanair планує розпочати польоти з та до України у жовтні 2018 року.