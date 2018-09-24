 Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників 28 вересня | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 25.09.2018

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Новини

Ryanair скасовує 190 рейсів через страйк бортпровідників 28 вересня

Плани близько 30 тисяч пасажирів буде порушено через страйки бортпровідників Ryanair у шести країнах.

Ryanair скасовує десятки рейсів через страйки

Ryanair скасовує десятки рейсів через страйки

Ірландський бюджетний авіаперевізник Ryanair скасовує 190 рейсів у п'ятницю, 28 вересня, у шести європейських країнах - Іспанії, Бельгії, Нідерландах, Португалії, Італії та Німеччині. Причиною скасування став черговий страйк бортпровідників у цих країнах, оголошений на цей день.

Частка скасованих рейсів становить вісім відсотків від близько 2400 рейсів авіакомпанії, запланованих на п'ятницю. Загалом скасування рейсів торкнеться близько 30 тисяч пасажирів. Представник Ryanair Кенні Джейкобс перепросив перед пасажирами і запевнив, що компанія зробила "все, що могла, щоб уникнути" проблемної ситуації.

DW.COM

Авіакомпанія Lufthansa та профспілка пілотів домовились про врегулювання трудового спору до кінця січня 2017 року. Натомість переговори між Eurowings та профспілками провалились. (16.12.2016)

Пілоти бюджетної авіакомпанії Ryanair розпочали найбільший в історії компанії страйк. У Німеччині 10 серпня скасовано 250 рейсів. Загалом по Європі - 400. (10.08.2018)

Нагадаємо, 12 вересня ірландська авіакомпанія Ryanair змушена була скасувати 150 з 400 рейсів з Німеччини та до неї через страйк 400 пілотів та 1000 бортпровідників Ryanair, який тривав добу. Рішення про страйк у ФРН було ухвалене об'єднанням пілотів Cockpit і профспілкою Ver.di після невдалого другого раунду переговорів з керівництвом лоукостера.

13 вересня вже Європейська міжнародна профспілка закликала співробітників лоукостера до страйку ще у п'яти країнах, окрім Німеччини.

Профспілки ведуть переговори з керівництвом ірландської авіакомпанії з січня 2018-го, прагнучи покращення умов праці та підвищення заробітних плат. У серпні пілоти лоукостера в Німеччині та інших європейських країнах вже оголошували страйк, що став найбільшим за всю історію Ryanair. Тоді скасування рейсів торкнулися понад 55 тисяч пасажирів.

Ryanair, що базується в Ірландії, виконує польоти по всьому Євросоюзу і в низці інших країн, використовуючи багато аеропортів як великі пересадочні вузли. Від початку вересня ірландський лоукостер здійснює польоти з Києва до Берліна та у зворотньому напрямку.

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