ДПСУ: Рух фур через кордон зі Словаччиною частково поновлено

З вечора 13 грудня словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію, повідомила Держприкордонслужба України.

Пропуск вантажних автомобілів з України до Словаччини частково поновлено. Про це у четвер, 14 грудня, повідомило Західне регіональне управління Державної прикордонної служби України (ДПСУ) у Facebook.

“Станом на 06:00 у пункті пропуску “Ужгород” на виїзд з України оформлено 28 вантажних автомобілів, 24 з них уже пройшли всі види контролю на словацькій стороні. Від 19:30 13 грудня, словацька сторона частково відновила пропускні операції в напрямку в'їзду на свою територію”, - повідомили прикордонники.

Також у повідомленні йдеться про попередню домовленість, що на в'їзд до Словаччини прийматимуть по два автомобілі за годину, а фактично за годину пропускають по 3-4 вантажівки.

Блокада українського кордону словаками

1 грудня представники словацької спілки перевізників почали безстрокову акцію з блокування руху українських вантажівок на пункті пропуску "Вишнє Нємецьке-Ужгород", який є єдиним КПП між Словаччиною та Україною для великовагових авто. Словацькі перевізники у такий спосіб приєдналися до польських страйкарів, які вже більше місяця блокують КПП на кордоні з Україною.

Вже 4 грудня представники словацької спілки перевізників припинили блокувати рух українських фур, але з 16:10 понеділка, 11 грудня, знов відновили свою акцію.

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Акція польських перевізників

Польські перевізники з 6 листопада блокують українські вантажівки на трьох КПП: "Корчова-Краківець", "Дорогуськ-Ягодин" і "Гребенне-Рава-Руська". З 23 листопада страйк поширили на КПП "Медика-Шегині". 11 грудня польські автоперевізники завершили блокаду пункту пропуску "Ягодин - Дорогуськ".

Цією акцією поляки демонструють протест проти нібито недобросовісної конкуренції з боку українських далекобійників і домагаються, зокрема, скасування угоди про лібералізацію вантажних перевезень між Україною та Європейським Союзом ("транспортний безвіз").

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"Транспортний безвіз" запровадили в липні 2022 року для допомоги Україні з альтернативними маршрутами експорту після повномасштабного вторгнення Росії. Дію угоди нещодавно продовжили до червня 2024 року.

Україна неодноразово наголошувала, що вимога скасування "транспортного безвізу" не може бути предметом обговорень. В Європейській Комісії також зауважували, що відповідно до законодавства ЄС польська влада зобов'язана забезпечити вільний рух українських вантажівок так званими "коридорами солідарності" та погрожували покаранням за його порушення.