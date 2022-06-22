RSF: Фотожурналіста Левіна стратили росіяни

Український фотожурналіст Максим Левін і український солдат Олексій Чернишов, що його супроводжував, були страчені російськими військовими, ймовірно, після допитів і тортур. Про це повідомила міжнародна правозахисна організація "Репортери без кордонів" (RSF) у середу, 22 червня, за результатами власного проведеного розслідування.

Експерти RSF розслідували вбивство Левіна з 24 травня до 3 червня. Вони відвідали ліс, де знайшли тіла журналіста та його супровідника, проаналізували фотографії, зроблені українською стороною, та вилучені речові докази.

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Також розслідувачі оглянули згорілу машину Левіна, де нарахували 14 кульових отворів. Як повідомляється у звіті, експертам також вдалося знайти кулю, яка потрапила у Левіна, та сліди перебування російських військових - упаковки продуктів харчування та пластикові столові прилади, які ще можуть містити сліди ДНК.

Висновки розслідувачів

За версією RSF, 13 березня Левін у супроводі Чернишова вирушив у ліс, який на той момент перебував під контролем російських військових. Левін та Чернишов шукали дрон, втрачений фотографом за кілька днів до цього, та були помічені російськими солдатами.

Далі, за однією з версій, росіяни могли прийняти фотографа та його супровідника за українських військовослужбовців та відкрити вогонь, а потім спалити тіла та машину. Окрім того, вказано, що Левін можливо ще був живий, а тому, ймовірно, отримав два постріли в голову, випущені з близької відстані, коли уже був на землі, вважають правозахисники. Неподалік від місця, де знайшли обпалене тіло Чернишова, група розслідувачів виявила каністру з бензином. За іншою версією, російські військові зупинили автомобіль Левіна та Чернишова, відвезли їх у ліс на допит, після чого убили, а докази спалили.

На думку RSF, до вбивства Левіна можуть бути причетні військовослужбовці 106 повітряно-десантної дивізії або бійці спецназу РФ, які в той час перебували в цьому районі. Усією зібраною інформацією "Репортери без кордонів" поділилися з владою України.

Максим Левін співпрацював з українськими виданнями, а також із агентствами Reuters, AP та британською медіакомпанією ВВС. 13 березня він перестав виходити на зв'язок. Тіло Левіна було виявлено 1 квітня у лісі неподалік села Мощун Бучанського району Київської області.

За даними української влади та "Репортерів без кордонів", з початку російського вторгнення в Україні загинули вже щонайменше 32 журналістів.

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