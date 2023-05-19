Розвідка: Вибух на залізниці в Криму перерве поставки для ЧФ

Вибух на залізниці в Криму вплине на постачання забезпечення і, можливо, озброєння Чорноморському флоту РФ, вважає британська розвідка.

Інцидент з поїздом, який зійшов з рейок під Сімферополем у четвер, 18 травня, перерве постачання забезпечення і, можливо, також озброєння, наприклад крилатих ракет "Калібр", Чорноморському флоту РФ в анексованому Криму, незважаючи на те, що Росія приступить до швидкого ремонту колій. Про це зазначає у п'ятницю, 19 травня, британська розвідка у своєму щоденному звіті, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.

Як вважають аналітики, будь-який саботаж у цій сфері ще більше посилить стурбованість Кремля щодо його спроможності захистити ключову інфраструктуру в Криму.

"Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у сприянні війни Росії в Україні", - підсумовують у британській розвідці.

Інцидент під Сімферополем

Вибух на залізничній колії у Сімферопольському районі Криму стався вранці четверга, 18 травня. Внаслідок нього з рейок зійшов вантажний потяг.

За інформацією російських ЗМІ, вибух стався неподалік села Чистеньке. Були пошкоджені близько 50 метрів залізничного полотна, а з колії зійшли вісім вагонів, п'ять з яких перекинулися.

У так званій "Кримській залізниці" заявили, що це сталося через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

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ГУР: Спокою не буде, поки в Криму - російські терористи

Залізничним сполученням між Севастополем і Сімферополем, де стався вибух, Росія перевозить зброю, яка використовується для війни проти України, зазначив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Тому цілком природно, що ці колії не витримали, "стомилися", і тепер деякий час не функціонуватимуть. Зрештою інфраструктура в Криму нормально запрацює тоді, коли півострів повернеться в українське, міжнародно визнане законодавче поле. На півострові не буде спокою, допоки там є російські терористи", - сказав він в ефірі національного телемарафону.