  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
Битва за Бахмут
Перекинуті вагони в Криму після вибуху на колії
Перекинуті вагони в Криму після вибуху на коліїФото: REUTERS
ПолітикаУкраїна

Розвідка: Вибух на залізниці в Криму перерве поставки для ЧФ

Роман Губа
35 хв. тому

Вибух на залізниці в Криму вплине на постачання забезпечення і, можливо, озброєння Чорноморському флоту РФ, вважає британська розвідка.

https://p.dw.com/p/4RZdX

Інцидент з поїздом, який зійшов з рейок під Сімферополем у четвер, 18 травня, перерве постачання забезпечення і, можливо, також озброєння, наприклад крилатих ракет "Калібр",  Чорноморському флоту РФ в анексованому Криму, незважаючи на те, що Росія приступить до швидкого ремонту колій. Про це зазначає у п'ятницю, 19 травня, британська розвідка у своєму щоденному звіті, який публікується у Twitter міністерства оборони країни.

Як вважають аналітики, будь-який саботаж у цій сфері ще більше посилить стурбованість Кремля щодо його спроможності захистити ключову інфраструктуру в Криму.

"Півострів зберігає життєво важливу психологічну та логістичну роль у сприянні війни Росії в Україні", - підсумовують у британській розвідці.

Інцидент під Сімферополем

Вибух на залізничній колії у Сімферопольському районі Криму стався вранці четверга, 18 травня. Внаслідок нього з рейок зійшов вантажний потяг.

За інформацією російських ЗМІ, вибух стався неподалік села Чистеньке. Були пошкоджені близько 50 метрів залізничного полотна, а з колії зійшли вісім вагонів, п'ять з яких перекинулися.

У так званій "Кримській залізниці" заявили, що це сталося через "втручання сторонніх осіб у роботу залізничного транспорту".

Читайте також: Окупаційна влада поскаржилась на масовану атаку українських дронів на Крим

ГУР: Спокою не буде, поки в Криму - російські терористи

Залізничним сполученням між Севастополем і Сімферополем, де стався вибух, Росія перевозить зброю, яка використовується для війни проти України, зазначив представник Головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Андрій Юсов.

"Тому цілком природно, що ці колії не витримали, "стомилися", і тепер деякий час не функціонуватимуть. Зрештою інфраструктура в Криму нормально запрацює тоді, коли півострів повернеться в українське, міжнародно визнане законодавче поле. На півострові не буде спокою, допоки там є російські терористи", - сказав він в ефірі національного телемарафону.

Джамала про "Євробачення", Крим і російську пропаганду

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Лідери країн Великої сімки (G7) у Хіросімі, 19 травня 2023 року

Лідери G7 у Хіросімі погодилися посилити санкції щодо Росії

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Туристи на пляжі на тлі квартир для відпочивальників на Майорці

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Житло для туристів у ЄС: Брюссель посилить контроль

Економіка1 год. тому
Передвиборні плакати в Туреччині

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Вибори президента Туреччини: у чому слабкість Ердогана

Політика18 травня 2023 р.
Багатії з найближчого оточення Володимира Путіна роблять для господаря Кремля "елітні" вина. Але санкції створюють їм проблеми

Халепа виноробів Путіна

Халепа виноробів Путіна

Політика18 травня 2023 р.
76-й Каннський кінофестиваль з Катрін Деньов на офіційному плакаті

Каннський фестиваль: Деньов прочитала вірш Лесі Українки

Каннський фестиваль: Деньов прочитала вірш Лесі Українки

Кіно17 травня 2023 р.
external

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Ходорковський про контрнаступ ЗСУ та кінець режиму Путіна

Політика17 травня 2023 р.11:38 хв.
external

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Вдови військових ЗСУ йдуть на фронт

Конфлікти17 травня 2023 р.02:39 хв.
На головну сторінку