Розвідка Великобританії: ПВК "Вагнер" має фінансові проблеми

Аналітики міністерства оборони у Лондоні вважають, що Москва більше не фінансує ПВК "Вагнер", як це було раніше.

Російська приватна військова компанія "Вагнер", ймовірно, переходить до скорочення штату та переформування, в основному з метою економії витрат на заробітну плату персоналу в умовах фінансового тиску, вважають аналітики військової розвідки Великобританії.





"Після невдалого заколоту в червні 2023 року російська держава вжила заходів проти деяких інших бізнес-інтересів власника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина. Існує реальна можливість того, що Кремль більше не фінансує групу", - ідеться у неділю, 13 серпня, у щоденному зведенні міністерства оборони Великобританії.

"Якщо російська держава більше не платить "групі Вагнера", то другим найбільш імовірним платником є білоруська влада. Однак такі значущі за масштабами сили стали б суттєвим і потенційно небажаним навантаженням на скромні білоруські ресурси", - зазначеначається у зведенні.

"Вагнер" уже не бере значної участі у війні в Україні - США

У середині липня у міністерстві оборони США констатували, що найманці більше не беруть активної участі у війні РФ проти України.

"На даному етапі ми не бачимо, щоб сили "Вагнера" брали участь у бойових діях в Україні в будь-якому значному обсязі", - заявляв на брифінгу речник Пентагону Пет Райдер. Водночас він додавав, що, за оцінками США, "більшість" бойовиків ПВК "Вагнер" досі перебувають на окупованих Росією територіях України.

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