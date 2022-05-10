Розвідка США попередила про підготовку Путіна до затяжної війни

24 лютого Росія розв'язала повномасштабнувійну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку подій в Україні за першу половину 10 травня.

На цій сторінці (оновлюється) DW стежить за новинами другої половини вівторка, 10 травня (час київський).

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Заборона на транспортування російської нафти більше не входить до шостого пакету санкцій Євросоюзу, який розробляється проти Росії, повідомляє агентство dpa з посиланням на дипломатичні джерела в ЄС. Найактивніше проти заборони виступали Греція, Кіпр і Мальта через побоювання, що це зашкодить їхнім судноплавним компаніям. При цьому ЄС, як і раніше, планує заборонити європейським компаніям страхувати нафтові танкери, які перевозять російську нафту, розповів співрозмовник dpa.

++18.05++

Одна людина загинула, одна зазнала поранень унаслідок обстрілу російськими окупантами автомобіля в районі бойових дій у Запорізькій області, повідомляє прокуратура області у вівторок. Трагедія сталася 9 травня біля села Білогір'я Пологівського району Запорізької області. Снаряд влучив в автомобіль із цивільними особами, які перебували на блокпості, внаслідок чого один пасажир автомобіля загинув, а водій отримав поранення.

++17.47++

Російські війська вивозять вкрадений з України врожай на територію Росії, до Криму та на суховантажі у Середземному морі, звідки, найімовірніше, переправлять його до Сирії, повідомило Головне управління розвідки міноборони України. "В даний час відомо, що значна частина викрадених з України зернових перебуває на суховантажах під російським прапором в акваторії Середземного моря. Найімовірніша країна призначення вантажу - Сирія. Звідти контрабандою може постачатися до інших країн Близького Сходу", - йдеться у повідомленні розвідки.

++17.38++

Незатвердження шостого пакета санкцій ЄС буде надто щедрим подарунком президентові Росії Володимиру Путіну з точки зору демонстрації розколу в ЄС, вважає міністр закордонних справ Дмитро Кулеба. "Саме зараз точаться дискусії всередині ЄС, як подолати угорське вето на шостий санкційний пакет. Це внутрішня справа ЄС - як знайти це рішення. Але я думаю, на користь самого ЄС - це рішення знайти, тому що в разі неухвалення шостого санкційного пакета це буде занадто щедрим подарунком Путіну не лише з погляду санкцій, які не буде застосовано, а і з погляду демонстрації розколу й у самому ЄС", - сказав Кулеба на пресконференції з міністром закордонних справ Нідерландів Вопке Гукстрою в Києві у вівторок.

++17.31++

Німеччина працює над повною і безповоротною відмовою від енергоресурсів РФ, заявила під час візиту до Києва міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock). "Ми з усією завзятістю скорочуємо до нуля нашу залежність від російської енергії - назавжди", - наводить слова Бербок портал t-online. Також Бербок виступила за швидкий вступ України до ЄС.

++17.27++

Вашингтон вважає, що президент Росії Володимир Путін готується до довготривалої війни в Україні і навіть у разі захоплення російськими військами Донбасу це не означатиме завершення війни. Про це у вівторок заявила Директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс. "Ми оцінюємо, що президент Путін готується до тривалого конфлікту в Україні, під час якого він досі має намір досягти цілі й за межами Донбасу", - сказала Гейнс у Конгресі, цитує Reuters. Також, за її словами, російський президент розраховує на те, що рішучість Заходу у протистоянні РФ і підтримці України з часом ослабне. За даними американської розвідки, Росія прагне розширити сухопутний прохід у Придністров'я, і в найближчі кілька місяців війна на території України може розвиватися за "непередбачуванішою і потенційно ескалаційною траєкторією".

++17.15++

Глава Китаю Сі Цзіньпін та президент Франції Еммануель Макрон під час телефонної розмови у вівторок обговорили війну Росії проти України та глобальну продовольчу кризу. "Глави двох держав підтвердили свою прихильність поважати територіальну цілісність і суверенітет України", - йдеться у повідомленні Єлисейського палацу.

Також Сі наголосив, що протистояння між блоками держав в результаті війни в Україні може стати більшою і довготривалішою загрозою глобальному миру, ніж сама війна, наводить слова Сі китайське державне телебачення, пише Reuters. За словами лідера КНР, Європа повинна сама повністю контролювати європейську безпеку.

++17.12++

Комітет з оборони парламенту Фінляндії на засіданні у вівторок висловився за членство країни в НАТО. "Ми думали про те, як максимально гарантувати безпеку Фінляндії та фінів. Наша власна сильна оборона забезпечує хорошу основу для цього, але цього вже недостатньо в нинішній ситуації та на тлі дій Росії. Тому ми вважаємо, що членство в НАТО є найкращим рішенням для безпеки Фінляндії", - заявив голова комітету Петтері Орпо.

++17.07++

В Україні загинула журналістка та блогерка Оксана Гайдар, повідомили у Національній спілці журналістів України. Гайдар загинула разом із мамою під час обстрілу села Шевченкове на Київщині 11 або 12 березня, про її смерть стало відомо лише зараз, розповів голова спілки Сергій Томіленко. Оксана Гайдар була відома своїми публікаціями на історичну тематику та дописами в соцмережах під псевдонімом Руда Пані. Ось її останній допис у Twitter, датований 11 березня:

Угорщина не заперечуватиме щодо членства України в ЄС

++16.54++

Будапешт не блокуватиме вступ України до Євросоюзу, заявив посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто. "Я хочу запевнити вас у тому, що коли почнуть розглядати питання членства України в Європейському Союзі, Угорщина підтримає його", - сказав посол в інтерв'ю виданню "Еспресо". Також Угорщина не буде проти вступу України до НАТО, пообіцяв дипломат. "Ми ніколи не були проти цього. Тому якщо Україна все ще хоче вступити до лав альянсу, ми не будемо проти цього", - сказав Ійдярто.

++16.35++

Внаслідок російського обстрілу було перебито і розгерметизовано магістральний газопровід у місті Сєвєродонецьк Луганської області, повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай. "Для запобігання більш серйозній аварії газорозподільні станції перекриті. Газу в місті нема", - написав він у Telegram.

ФРН відновлює роботу посольства у Києві

++16.13++

Посольство Німеччини в Києві відновить роботу у вівторок, 10 травня, з мінімальним штатом співробітників, повідомила міністерка закордонних справ ФРН Анналена Бербок (Annalena Baerbock) під час спільної пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою в Києві. Робота посольства ФРН у столиці України була зупинена в середині лютого, напередодні повномасштабного російського вторгнення.

++16.08++

У Маріуполі залишається 100 тисяч людей, яким необхідно дати шанс на безпечну евакуацію, заявив міський голова Вадим Бойченко. "Ми повинні об'єднувати зусилля, не здаватися та продовжувати евакуацію мирних жителів. Організувати місію дуже складно, але ми повинні разом з міжнародною спільнотою робити усе можливе для цього", - наводить слова Бойченка Маріупольська міська рада у Telegram.

Зеленський застеріг Словаччину від залежності від російського газу

++15.50++

Президент України Володимир Зеленський подякував Словаччині за надання військової допомоги Україні, але закликав продовжити її надання літаками та вертольотами. "Українці завжди пам'ятатимуть, як Словаччина надала нашій державі у вирішальний час те, що нам допомогло", - сказав він у вівторок, виступаючи через відеозв'язок у парламенті Словаччини. "І є потенціал, щоб продовжити цю співпрацю, зокрема у питаннях авіації - літаків та гелікоптерів. Нашу землю є кому захищати, а от у небі нам потрібна велика підтримка, зокрема і ваша", - наголосив він.

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Президент України також закликав Словаччину уникнути залежності від російських енергоресурсів, оскільки це може поставити під загрозу незалежність країни. "Ми бачили, як Росія перетворює комерційні зв'язки на ланцюг, щоб тримати державу поряд із собою. Російські енергоресурси не є просто товаром, від них варто відмовитись, насамперед від нафти, оскільки це питання про свободу", - сказав він. "Я розумію, що для вас та для деяких країн є складнощі. Для Словаччини питання російської нафти та її заміщення не є питанням моментальної дії", - додав Зеленський, навівши після цього "український приклад".

За словами президента, "дуже довго російські політики виборювали постачання в Україну російського газу". "Вони пропонували нібито вигідні варіанти, неринкові, але вони були зручними для Москви. Ще недавно Україна була одним із напрямків збуту для "Газпрому". І до чого це призвело? Україна не лише залежала від російського газу, а й російських політичних рішень", - попередив президент. Він нагадав, що "будь-які спроби перейти на ринкові умови постачання закінчувалися газовими війнами і в результаті - кабальною газовою угодою, яка становила пряму загрозу нашому суверенітету". "Також українські політики гралися з розміщенням Чорноморського флоту в Криму, прив'язуючи до цього газове питання. Цей флот - лише прикриття для захоплення території, повзучої анексії, яку треба було завершити вторгненням, що й сталося у 2014 році", - сказав він, додавши: "Ось що було в нашій історії і чого я раджу уникнути нашим друзям, які можуть хоч на відсоток опинитися у політичній залежності від РФ".

++15:45++

З початку російського вторгнення 24 лютого кількість внутрішньо переміщених осіб в Україні перевищила вісім мільйонів людей, повідомила Міжнародна організація з міграції (МОМ). Згідно з дослідженням МОМ, проведеним з 17 квітня по 3 травня, основною потребою внутрішньо переміщених осіб є фінансова підтримка. Дослідження також показало, що 44 відсотки переміщених людей розглядають можливість подальшої релокації через масштаби гуманітарної кризи в країні.