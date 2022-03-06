Розвідка США поки не очікує висадки десанту РФ в Одесі

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Росія веде війну проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній та військовій інфраструктурі. DW стежить за подіями понеділка, 7 березня.
Вранці 24 лютого Росія розв'язала повномасштабну війну проти України.
Хроніки 24 лютого - 6 березня читайте тут.
DW стежить за подіями понеділка, 7 березня (час київський)
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Міноборони України повідомило, що російські війська продовжують наступальну операцію проти України, зосереджуючи основні зусилля на оточенні міст Київ, Харків, Чернігів, Суми та Миколаїв, виході на адміністративні кордони в Луганській та Донецькій областях, створенні сухопутного коридору з ТОТ АР Крим в напрямку Маріуполь-Новоазовськ.
Кінцевої мети протягом одинадцяти діб окупаційних дій загарбники не досягли, зазначається у повідомленні. "Угруповання ворога перейшло до накопичення ресурсів для штурму Києва. Одночасно окупанти не полишають спроб здійснити підготовку до наступу на Поліському, Сіверському, Донецькому, Таврійському напрямках", - наголошується у повідомленні міноборони у Facebook.
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Хакерське угруповання Anonymous повідомило у Twitter, що зламало російські стримінгові сервіси Wink і Ivi (типу Netflix), а також трансляції прямого ефіру телеканалів "Россия 24", "Первый канал", "Москва 24", "щоб транслювати кадри війни з України".
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Спецслужби США поки не очікують висадки морського десанту РФ в Одесі або поблизу міста. Як пише Reuters з посиланням на свої джерела, російські війська намагались ізолювати Київ, Харків та Чернігів, однак наразились на "потужний спротив з боку України". Від початку російського вторгненя на територію України Росією було випущено 600 ракет та задіяно 95 відсотків частин і з'єднань, що дислокувались на україньких кордонах до нападу. Ці дані не можуть бути перевірені.
Раніше занепокоєння можливим нападом РФ на Одесу висловив президент Франції Макрон.
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Важкі бої зараз ведуться на Луганському напрямку, повідомляє у Facebook штаб Операції об'єднаних сил. Водночас ситуацію на Донбасі там оцінюють як напружену, проте контрольовану українською армією.
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Президент Франції Макрон провів телефонну розмову з лідером України Зеленським, повідомив Єлисейський палац. Макрон ознайомив Зеленського зі змістом розмови з Путіним. Окрім того, сторони обговорили надання гуманітарної допомоги Україні.
Раніше Макрон у телефонній розмові з Путіним висловив занепокоєння у зв'язку з нападом на Одесу, що можливо готується. Він також наголосив, що вихід із ситуації, що склалася, повинен бути знайдений за допомогою переговорів, і що ядерні об'єкти України мають бути захищені.
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Соціальний сервіс для створення і перегляду відео TikTok (Китай) та стрімінговий сервіс Netflix (США) призупинили роботу в Росії, повідомив український віцепрем'єр, міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Сервіси призупинили діяльність через новий російський закон "про фейкові новини". Федоров додав, що Netflix призупинив роботу у Росії на знак протесту проти повномасштабного вторгнення в Україну.
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Центр протидії дезінформації при Раді нацбезпеки та оборони України оприлюднив мапу, яка "відображає найбільш актуальну і коректну інформацію - без маніпуляцій щодо території". У повідомленні в Telegram наголошується, що "окупанти не контролюють території - вониі деякі населені пункти".