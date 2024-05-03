Розвідка США: РФ прогресує, війна не закінчиться скоро

Національна розвідка США каже, що Росія поступово прогресує на полі бою і війна в Україні навряд чи закінчиться найближчим часом.

Росія "поступово прогресує на полі бою", зокрема на Харківщині та Донеччині, а війна в Україні "навряд чи закінчиться найближчим часом", заявила директорка Національної розвідки США Евріл Гейнс під час слухань у Конгресі 2 травня, пише "Голос Америки".

На її думку, на динаміку війни вплинуло надання Китаєм товарів подвійного призначення Росії, що прискорило відновлення російських військових потужностей.

За словами Гейнс, зараз Росія застосовує все агресивнішу тактику проти України, включно з ударами по енергетичній інфраструктурі, аби "переконати Україну, що продовження боротьби лише збільшить шкоду та не запропонує жодного вірогідного шляху до перемоги". "Ймовірно, ця агресивна тактика продовжиться і війна навряд чи закінчиться найближчим часом", - припустила глава розвідки США.

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Макфол: Україна буде в обороні півтора року

Тим часом колишній посол США в Росії, співголова міжнародної робочої групи щодо санкцій проти РФ Майкл Макфол зауважив, що очікування від українського контрнаступу торік не справдились і це було помилкою називати ці військові операції "контрнаступом", адже під час війни найчастіше йдеться про серію наступальних дій, кілька "контрнаступів".

"По-друге, ви не оголошуєте про них перед тим, як ви це робите. Думаю, це був промах, і сподіваюсь, ми його не повторимо", - сказав він під час дискусії вашингтонського аналітичного центру Center for Strategic and International Studies.

Дипломат зауважив, що весь цей час РФ продовжувала отримувати зброю від Ірану та Північної Кореї, а також технології від Китаю.

За його оцінками, тепер розпочати нові контрнаступальні дії на фронті Україна зможе не раніше осені 2025 року, а до того часу намагатиметься утримати території та не дати Росії просуватись. Він пояснив, що саме восени 2025-го на полі бою почнуть діяти нові системи озброєння, будуть готові пілоти винищувачів F-16.

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