270-й день війни, яку Росія розв'язала проти України. Російські сили завдають ударів по українській цивільній, промисловій та військовій інфраструктурі. DW розповідає про події неділі, 20 листопада.

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну. Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 19 листопада.

На цій сторінці DW розповідає про події неділі, 20 листопада (час київський).

++14:41++

Україна потребує від 150 до 200 танків, близько 300 бронемашин, сотні артилерійських систем, 50-70 реактивних систем залпового вогню, включаючи американські HIMARS, а також від 10 до 15 систем протиповітряної оборони, щоб закрити небо. Про це сказав радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк в інтерв'ю агентству AFP.

++14:20++

На Запорізькій АЕС вранці лунали потужні вибухи

Вчора ввечері і сьогодні вранці потужні вибухи пролунали в районі Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), заявив генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) Рафаель Гроссі.

Запорізька АЕС Фото: Alexander Ermochenko/REUTERS

Експерти МАГАТЕ, які перебувають на Запорізькій АЕС, повідомили Агентству про те, що вранці в неділю протягом короткого проміжку часу пролунало більше десятка вибухів як поблизу найбільшої в Європі атомної електростанції, так і на самому майданчику станції. На майданчику пошкоджені деякі будівлі, системи та обладнання, але не критично. Повідомлень про постраждалих не надходило.

Росія звинувачує Україну в обстрілах. Україна - Росію. "Хто б за цим не стояв, це має бути негайно припинено. Як я вже багато разів говорив раніше, ви граєте з вогнем!", - заявив Гроссі.

++13:52++

Розвідка: Спецслужби РФ готують "теракт" на білоруській АЕС

Головне управління розвідки міністерства оборони України заявляє, що найближчим часом на території Білорусі російські спецслужби планують "проведення низки терактів" на об’єктах критичної інфраструктури.

"Місце проведення імовірних "інцидентів" - території, що межують з кордонами країн ЄС та України, зокрема Гродненської та Брестської областей. Одна з головних цілей - білоруська атомна електростанція "Островець". Відповідальними за теракти традиційно призначать громадян країн НАТО та України, які начебто будуть перевдягнені у білоруську військову форму", - йдеться у повідомленні.

При цьому в розвідці стверджують, що білоруський Комітет державної безпеки "просто поставлений до відома". Підрозділи білоруських КДБ, міністерства внутрішніх справ і прикордонних військ нібито вже приведені в стан підвищеної бойової готовності. "На думку розробників "проєкту" все це має прискорити втягування білоруської армії у війну в Україні на боці окупантів. А також створити необхідну для кремля суспільну думку в білоруському суспільстві", - сказано в повідомленні.

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++13:23++

Україна отримала від Франції системи протиповітряної оброни Crotale

Київ отримав від Франції дві батареї комплексів Crotale для протиповітряної оборони та дві реактивні системи залпового вогню, повідомив французький міністр оборони Себастьєн Лекорню в інтерв'ю газеті Journal du Dimanche. Він не уточнив, коли саме відбулась передача цих зенітно-ракетних комплексів і РСЗВ, але, за його словами, їх надали в "рамках останніх поставок".

Crotale Фото: Orestis Panagiotou/dpa/picture alliance

Українська сторона також просить надати їй радари, однак цей запит ще "розглядається" Францією.

++12:55++

Міністр оборони Нової Зеландії Пені Хенаре відвідав Україну та провів переговори зі своїми колегою Олексієм Резніковим. Про це повідомляється на сайті новозеландського уряду без зазначення дати візиту.

У Києві міністри, серед іншого, обговорили нещодавнє продовження Новою Зеландією місії з тренування українських піхотинців у Великобританії до липня 2023 року.

Як нагадує новозеландське міністерство оборони, з початку війни Росії проти України країна запровадила санкції щодо 1200 російських осіб і компаній та надала українцям понад 60 мільйонів доларів військової, гуманітарної та іншої допомоги.

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++12:22++

З початку деокупаційних заходів на Харківщині поліцейські зареєстрували понад три тисячі воєнних злочинів, скоєних російськими солдатами, повідомляє управління Національної поліції Харківської області.

За підозрою у причетності до диверсійно-розвідувальних груп та в проведенні пропагандистської діяльності перевіряють 71 особу.

++11:51++

20 листопада відзначають Всесвітній день дитини. Офіс генерального прокурора України повідомляє, що з початку війни, розв'язаної Росією, загинули вже понад 400 українських дітей, більше ніж 800 були поранені, а понад 11 тисяч - примусово депортовані в РФ і на окуповані нею території.

Тим часом генеральний штаб Збройних сил України стверджує, що Росія вже втратила на війні в Україні понад 84 тисячі військових.

++11:22++

Російські війська відступили з Херсона відносно організовано в порівнянні з попередніми відступами під час війни проти України, вважає військова розвідка міністерства оборони Великобританії. У своєму щоденному звіті розвідники зазначають, що під час відступу втрати російської техніки, швидше за все, обчислювалися десятками, а не сотнями, в той час як значна частина техніки, яка залишилася, була успішно знищена росіянами, щоби не дістатися Україні.

"Цей відносний успіх, ймовірно, частково пояснюється ефективнішим оперативним командуванням під керівництвом генерала Сергія Суровікіна", - сказано в ньому. Водночас там зазначається, що на середньому та нижчому рівнях керівництво у військах РФ залишається проблемним.

++10:48++

По всій Україні - відбій повітряної тривоги.

++10:23++

Внаслідок обстрілів російською армією території України 19 листопада загинули троє цивільних на Херсонщині. Поранені 16 мирних громадян: 11 у Херсонській області, по двоє - у Харківській та Донецькій, один - у Дніпропетровській, повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Як уточнив голова Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, 54-річна жінка та 60-річний чоловік отримали вибухові травми та осколкові поранення. Обоє були госпіталізовані у важкому стані.

На Донеччині цивільні були поранені в Бахмуті та Вугледарі, повідомив голова ОВА Павло Кириленко.

За даними голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка, 59-річний чоловік був поранений у Нікополі. "По житлових кварталах протягом ночі вдарило щонайменше 40 російських снарядів. Пошкоджені 20 багатоповерхових та приватних будинків, господарські споруди, автівки, гуртожиток профтехучилища, газопроводи та лінії електропередач. Обстріл спричинив три пожежі. Зайнялися квартира, машина та гараж. Вогонь рятувальники ліквідували", - написав він у Telegram.

Інформація щодо постраждалих керівництвом Херсонщини наразі не оприлюднена.

++09:49++

У Зеленського поставили під сумнів прогноз міноборони щодо завершення війни

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак сумнівається в прогнозі заступника міністра оборони Володимира Гаврилова щодо строків повернення анексованого Росією Криму та завершення війни.

"Звучить, ніби ця фраза заступника міністра оборони України - це мрія. Звісно, мільйони українців мріють, аби ця війна завершилася якомога швидше. Я буду більш реалістичним. Утім, ця війна триває, і я не готовий назвати точний день і час, коли ми переможемо. Але це точно станеться", - цитує слова Єрмака під час виступу на міжнародному безпековому форумі у Галіфаксі державна інформаційна агенція "Укрінформ".

Читайте детальніше: Війна може завершитися до кінця весни - міноборони України

++09:20++

В Україні повітряна тривога

По всій Україні оголошені сигнали повітряної тривоги.

++08:56++

Сьогодні в усіх регіонах України з 08:00 до 24:00 будуть застосовуватись планові відключення електроенергії.

Додаткові аварійні відключення не прогнозуються, повідомили в національній енергетичній компанії "Укренерго".

++08:28++

Іран поділиться з РФ технологіями виробництва дронів - WP

На початку листопада Росія та Іран завершили укладення угоди про передачу іранських технологій з виробництва бойових дронів та організацію їхнього масового випуску на території РФ, повідомило американське видання The Washington Post із посиланням на розвідувальні дані західних спецслужб.

Пуск іранських дронів під час навчань (ілюстративне фото) Фото: Iranian Army Office/ZUMA/IMAGO

У разі реалізації домовленостей, серійне виробництво безпілотників може розпочатися на російських потужностях уже за три місяці, кажуть співрозмовники WP.

Маючи власні потужності Росія може стрімко збільшити запаси відносно недорогих, але дуже руйнівних систем озброєнь, які протягом останніх тижнів змінили характер війни в Україні, зазначає видання.

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++08:00++

РФ перекине 20 тисяч солдатів з Херсонщини на Донбас - ЗМІ

Втрата Херсона стала для Росії серйозним ударом, але дозволила вивільнити близько 20 тисяч військових, щоби перекинути їх на інші ділянки фронту, зокрема у східну частину Донецької області, пише американське видання The Wall Street Journal. У матеріалі зазначається, що Збройні сили України (ЗСУ) готуються до нового наступу там, коли виведені з Херсона російські військові приєднаються до мобілізованих, задіяних у боях на Донбасі.

Тим часом американський Інститут вивчення війни (ISW) зібрав повідомлення про переміщення російських військ і констатує, що ті починають зміцнювати свої позиції мобілізованими та перекинутими з Херсонщини солдатами в окупованих частинах Донецької, Луганської та Запорізької областей. Військові аналітики вважають, що Росія використає мобілізованих і передислокованих для відновлення наступу на Донеччині та утримання оборонних позицій на Луганщині. Найближчими тижнями РФ, імовірно, направить на війну в Україну додаткові сили, оскільки мобілізовані підрозділи російської 2-ї мотострілецької дивізії 1-ї танкової армії завершили навчання в Брестській області Білорусі, йдеться в щоденному звіті ISW.

Напередодні голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив, що Росія перекидає десантників з Херсонського напрямку на Луганщину. Сьогодні генеральний штаб ЗСУ заявив, що Росія планує перекинути на Донбас окремі підрозділи, виведені з Херсонщини.

++07:44++

Росія утримує підрозділи в прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей, і генеральний штаб Збройних сил України (ЗСУ) не виключає, що вона спробує здійснити збройні провокації там, а також спроби проникнення диверсійно-розвідувальних груп з території як РФ, так і Білорусі.

У прикордонних районах Бєлгородської області РФ уже проводить демонстраційні та провокаційні дії, зауважує генштаб у ранковому зведенні. Зокрема, 19 листопада з цієї території Росія здійснила мінометний обстріл населеного пункту Стариця Харківської області.

Всього за минулу добу армія РФ завдала одного авіаційного та чотирьох ракетних ударів, а також здійснила 59 обстрілів української території з реактивних систем залпового вогню. Ракетних ударів зазнали об'єкти цивільної інфраструктури міст Святогірськ і Краматорськ на Донеччині.

Тим часом ЗСУ збили російський безпілотник типу "Орлан-10" та вразили російський склад боєприпасів.

На Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямку російські солдати ведуть наступальні дії. Вчора ЗСУ відбили їхні атаки в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Яковлівка, Бахмутське, Бахмут, Опитне та Кліщіївка - Донецької.

На Куп'янському, Лиманському та Запорізькому напрямках війська РФ обороняються на захоплених рубежах. На Криворізькому та Херсонському напрямках вони ведуть позиційну оборону, удосконалюють фортифікаційні обладнання та логістичне забезпечення передових підрозділів.

За інформацією генштабу, командування російських військ планує перекинути окремі підрозділи, виведені в ході відступу з правого берега річки Дніпро на Херсонщині, для продовження бойових дій у Донецькій та Луганській областях.

++07:22++

Україна розробляє з союзниками декларацію про повітряний щит

Оскільки російські удари по українських містах та об'єктах критичної інфраструктури вочевидь триватимуть, Україні вкрай необхідно оперативно забезпечити ефективну протиракетну оборону до настання зими, наголосив керівник Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-виступу на Halifax International Security Forum у Канаді.

"Ефективний захист нашого неба - важлива складова гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит. Ми маємо на меті побудувати комплексну багаторівневу систему протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у спільну авіаційну безпеку всього Європейського континенту", - сказав він.

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