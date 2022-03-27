Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій

З 24 лютого Росія веде повномасштабну війну проти України.

Читайте новини та статті про війну Росії проти України, зокрема хроніку війни в Україні за першу половину неділі, 27 березня.

На цій сторінці (оновлюється) DW продовжує стежити за подіями неділі з 15.00 (час київський).

Зведення Генштабу ЗСУ

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Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що продовжується переміщення підрозділів військ РФ на територію Білорусі для ротації посилення угруповань, поповнення запасів продовольства, палива та боєприпасів, організації евакуації поранених військових. Частина білоруських військ продовжує перебувати на полігонах.

Війська РФ продовжують блокаду Славутича, міста-супутника Чорнобильської атомної електростанції, не полишають спроб взяти під контроль Чернігів, намагаються здійснити перегрупування в районі Сум, поповнюють втрати поблизу Харкова, вдосконалюють інженерне обладнання зайнятих позицій в районі Слов'янська Донецької області.

"В районах Лук'янівка та Рудницьке противник зазнав втрат та відійшов. На Донецькому напрямку окупаційні підрозділи намагаються захопити Попасну, Рубіжне, Сєвєродонецьк та Маріуполь. Успіхів не мають. Здійснили невдалу спробу штурму Красногорівки. Зазнали втрат, відійшли", - йдеться у зведенні генштабу в Facebook. Українські війська відновили контроль над населеними пунктами Тростянець та Гусарівка.

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У Херсоні та Каховці Херсонської області в неділю знову пройшли мітинги проти російських окупантів, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак у Telegram і додав відео.

У цьому контексті він прокоментував інформацію розвідки про підготовку Росією так званого "корейського сценарію" для України. "Для України не може бути жодних сценаріїв, жодних компромісів, які стосуються територіальної цілісності та суверенітету. Український народ, армія не дозволять Росії окупувати наші території. Люди демонструють, що раби не можуть окупувати вільних", - написав він.

Розвідка: Путін може спробувати нав'язати Україні "корейський" сценарій

DW стежить за подіями неділі, 27 березня, з 15.00 (оновлюється, час київський).

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Начальник головного управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України Кирило Буданов заявляє, що президент РФ Володимир Путін розглядає так званий "корейський" сценарій для України. "Після невдач під Києвом і неможливості повалити центральну владу України, Путін уже змінює головні оперативні напрямки - це південь і схід. Є підстави вважати, що він розглядає "корейський" сценарій для України. Тобто, спробує нав’язати лінію розподілу між неокупованими та окупованими регіонами нашої країни. Фактично це спроба створити в Україні Північну та Південну Кореї. Адже проковтнути всю державу він точно не в силі", - цитує його пресслужба ГУР.

Буданов також переконаний, що для російського керівництва досі актуальним залишається питання встановлення сухопутного коридору в анексований Крим.