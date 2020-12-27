 У КДБ Білорусі планували вбивство Павла Шеремета - розслідування | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 04.01.2021

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Новини

У КДБ Білорусі планували вбивство Павла Шеремета - розслідування

Олександр Лукашенко хотів позбутися критиків влади Білорусі, зокрема Павла Шеремета, повідомило видання EUobserver. Національна поліція України також заявило, що отримало нові дані в справі Шеремета.

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко

Правитель Білорусі Олександр Лукашенко міг планувати вбивства своїх критиків, які виїхали з республіки. Про це інтернет-видання EUobserver повідомляє в понеділок, 4 січня, наводячи 24-хвилинний уривок аудіозапису. За відомостями видання, запис був зроблений в квітні 2012 року, а голоси на ній належать Вадиму Зайцеву (на той момент - голові Комітету держбезпеки Білорусі) і представникам підрозділу спецпризначення "Альфа".

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Аудіозапис інтернет-виданню передав білоруський опозиційний активіст і колишній співробітник антитерористичного спецпідрозділу "Алмаз" Ігор Макар. Він підкреслює, що готовий надати свідчення в суді. При цьому, як зазначає видання, в аудіозапису немає очевидних слідів монтажу, проте експерти поки не змогли остаточно підтвердити його справжність. Один з експертів стверджує, що запис як мінімум один раз редагували, і пов'язує це з наміром видалити цифровий підпис, щоб приховати особистість того, хто розмістив записуючий пристрій.

Ймовірні жертви замаху

Як пише EUobserver, ймовірними жертвами мали стати ексначальник слідчого ізолятора №1 в Мінську Олег Алкаєв, колишній командир бригади спецназу Володимир Бородач, а також ексначальник відділу боротьби з корупцією та економічними злочинами МВС Білорусі В'ячеслав Дудкін, які в той час могли перебувати в Німеччині.

Голос одного з учасників зустрічі, який імовірно належить Зайцеву, говорить, що на спеціальний рахунок для таких операцій за "особистим розпорядженням" Лукашенка переведено понад 1,5 мільйона доларів (1,2 мільйона євро), а глава держави хоче бачити результат.

Обговорювалося вбивство журналіста Шеремета

На зустрічі йшлося і про тележурналіста білоруського походження Павла Шеремета, який в той час жив у Москві. З аудіозапису випливає, що діяльність журналіста створювала проблеми білоруській владі, і для його вбивства планувалося використовувати вибухівку. За даними EUobserver, за Шереметом в Москві встановили стеження. Видання наводить фотографії отриманого від Макара документа, який називає внутрішнім звітом КДБ. У ньому зібрана інформація про контактні дані Шеремета, його переміщення Москвою і родичів журналіста.

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Будь-яка ліквідація повинна виглядати максимально природною, щоб у слідчих не виникло найменших сумнівів, підкреслив голос на плівці, якого розслідувачі називають главою КДБ.
Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в центрі Києва в результаті підриву автомобіля керівниці інтернет-видання "Українська правда" Олени Притули, в якому він перебував. Слідчі заявили про встановлення підозрюваних у вбивстві Шеремета лише в грудні 2019 року.

Нацполіція України отримала нові дані в справі Шеремета

Тим часом Національна поліція України заявила 4 січня про отримання інформації про можливих замовників убивства журналіста Павла Шеремета. "Документи й аудіозаписи, останні з яких датовані 2012 роком, уже надійшли в розпорядження слідства та становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому на сайті Нацполіції. Відомство, однак, не оприлюднило деталей отриманої інформації. 

Також слідство Національної поліції України отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній із країн Європи, а розпорядника
переданої інформації запросили для проведення слідчих дій. "Наразі слідство Нацполіції отримало дозвіл на проведення слідчих дій в одній з європейських країн. Крім того, особу-розпорядника переданої інформації
запросили для проведення необхідних слідчих дій", - ідеться в повідомленні.

Ексбоєць СОБР розповів DW про вбивства супротивників Лукашенка

Нагадаємо, що в грудні 2019 року Deutsche Welle опублікувала інтерв'ю з колишнім бійцем спеціального загону швидкого реагування (СОБР) внутрішніх військ МВС Білорусі Юрієм Гаравським.

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Він розповів про свою участь у викраденнях і вбивствах в 1999 році ексглави МВС Білорусі Юрія Захаренка, ексглави Центрвиборчкому Віктора Гончара, а також бізнесмена Анатолія Красовського, який підтримував білоруську опозицію. Розслідування викликало великий суспільний резонанс.

Протести в Білорусі після виборів президента

У Білорусі майже п'ять місяців не вщухають масові протести проти фальсифікації підсумків президентських виборів 9 серпня. ЦВК оголосила їх переможцем Олександра Лукашенка, який править країною понад 26 років. Демонстранти звинувачують владу у фальсифікаціях і вимагають проведення нових, чесних виборів і звільнення білоруських політв'язнів, а також припинення свавілля силовиків щодо протестувальників. Представники опозиції сформували Координаційну раду для передачі влади, проте в підсумку всі члени її президії були або заарештовані, або опинилися за кордоном.

Дивитись відео 07:02

Убивства критиків Лукашенка в Білорусі: рік після сенсаційного викриття (22.12.2020)

  • Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - Іди - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Послання для Лукашенка

    Учасники акцій протесту, що тривають у Білорусі після президентських виборів 9 серпня, не відмовляються від своєї головної вимоги - Олександр Лукашенко має піти. Відповідний заклик - "Іди" - вони розміщують навіть на сміттєвих баках. Усюди в Мінську та інших містах країни видно найрізноманітніші прикмети протесту. Влада безуспішно намагається позбутися їх.

  • Вивішений з вікна біло-червоно-білий прапор

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Біло-червоно-білий прапор як символ протестів

    Від початку демонстрацій і мітингів проти Лукашенка історичний біло-червоно-білий прапор став невід'ємною частиною таких акцій. Прапор вивішують на балконах, дахах і вікнах будинків - не дивлячись на те, що за це загрожує штраф. При цьому подібні штрафи формально виписують за порушення експлуатації об'єктів.

  • Біло-червоно-білий прапор на електричному стовпі в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Як використовують головний символ протесту в Білорусі

    Біло-червоно-білий прапор можна побачити не тільки на будівлях та автомобілях. Сам прапор і його кольори білоруси демонструють, щоб висловити свою солідарність з учасниками протестів. Людина на фото зробила прапор частиною свого перформансу, щоб підтримати білоруську опозицію.

  • Символіка протесту в одному з дворів Мінська

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мирна революція в кожному дворі

    Прикмети й символи протесту сьогодні видно майже в кожному мінському дворі. На цій фотографії - килимки в кольорах історичного прапора, гасло "Вільна Білорусь" і лавки, розфарбовані в білий і червоний кольори.

  • Зображення діджеїв, які поставили на офіційному заході у Мінську пісню Віктора Цоя Перемен

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Мінські "діджеї змін"

    В одному з мінських дворів з'явилося зображення двох діджеїв, які в розпал президентської кампанії поставили на офіційному заході у столиці країни пісню Віктора Цоя "Перемен". Вона також стала одним із символів протестів у Білорусі. Міська влада кілька разів намагалася прибрати зображення діджеїв, але його відновлювали знову. А потім місцеві жителі виступили на його захист.

  • Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Одяг на балконі - з політичним підтекстом

    Своє ставлення до режиму Лукашенка багато білорусів висловлюють, активно беручи на озброєння гумор. На фото такий собі тонкий натяк - білизну на балконі вивішено так, що комбінація повторює кольори історичного прапора й символу протестів у Білорусі.

  • Написи із назвами ЗМІ та написом ОМОН на сміттєвих баках у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Назви ЗМІ - на сміттєвих баках

    На цих сміттєвих баках обурені білоруси написали назви державних білоруських і російських телеканалів, які, на їхню думку, підтримують Лукашенка. А також не забули про ОМОН, бійців якого влада використовує для придушення протестів.

  • Напис на стіні в Мінську: Ермошина лжет

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Написи на стінах - популярна форма протесту

    Графіті та гасла на стінах від самого початку стали найпопулярнішими формами висловлення протесту в Білорусі. Ось цей напис з'явився в одному з мінських двориків відразу після того, як глава білоруської ЦВК Лідія Єрмошина оголосила Олександра Лукашенка переможцем президентських виборів.

  • Колективні графіті на одній із вулиць у Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Колективні графіті

    Велику роль у протестах у країні відіграє білоруська молодь. Студенти, незважаючи на загрозу відрахування з вишу й тиск з боку влади, продовжують брати участь у демонстраціях та інших вуличних акціях. На цій стіні своє ставлення до режиму висловили студенти провідних ВНЗ Білорусі.

  • Політична боротьба на рівні символів

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Політична боротьба на рівні символів

    Це графіті спочатку мало інший сенс. Воно символізувало мирний жіночий протест. Пізніше прихильники Лукашенка додали під ним напис "Смерть" - таким чином, мабуть, намагаючись погрожувати тим, хто виходить на демонстрації. Пізніше хтось цей напис стер.

  • Зображення біло-червоно-білого прапора на стіні в Мінську

    Як білоруси висловлюють своє ставлення до Лукашенка

    Протести в Білорусі тривають

    Це зображення історичного біло-червоно-білого прапора нагадує про те, що протести в Білорусі не вщухають. Незважаючи на всі дії влади, їй не вдалося залякати білорусів, які домагаються відставки Олександра Лукашенка.

    Автор: Наталія Позднякова


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