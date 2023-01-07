Воєнні злочини: в Лондоні обговорять підтримку МКС

На зустріч у Великобританії запрошені міністри юстиції всіх країн, які готові допомогти Міжнародному кримінальному суду в Гаазі розслідувати воєнні злочини військових РФ в Україні.

Великобританія та Нідерланди організують у березні в Лондоні зустріч міністрів юстиції всіх зацікавлених держав світу, готових надати Міжнародному кримінальному суду (МКС) у Гаазі фінансову та практичну допомогу для розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими РФ в Україні, та судового переслідування винних, повідомив у п'ятницю, 6 січня уряд Великобританії.

"Російські військовослужбовці повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки не переможе правосуддя. Через майже рік після незаконного вторгнення (Росії в Україну - Ред.) світова спільнота має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб воєнні злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є", - заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб.

За словами міністерки юстиції Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, скоєні російськими військовими злочини "не можуть залишитися безкарними". "На зустрічі ми продовжимо координувати дії з нашими партнерами, щоб забезпечити підтримку МКС та української влади", - сказала вона.

Міністри, зокрема, заслухають доповідь головного прокурора МКС Каріма Хана про роботу суду та роль міжнародної спільноти в підтримці його розслідувань, щоб визначити, як надавати йому подальшу допомогу. "Це включає практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні доказами звірств, скоєних на місцях. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам дати показання, не завдаючи їм подальших страждань", - йдеться в повідомленні.

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Фінансова підтримка МКС та навчання українських суддів

Великобританія з березня 2022 підтримувала розслідування воєнних злочинів в Україні. Зокрема, і її звернення до МКС, яке загалом підтримали 43 держави, дозволило Каріму Хану швидше розпочати розслідування .

Крім того, Британія продовжує підтримувати розслідування воєнних злочинів, які проводять українські органи юстиції. Лондон профінансував програму навчання для 30 українських суддів, які вестимуть процеси у справах про воєнні злочини. Аналогічна програма навчання українських прокурорів під керівництвом Королівської прокурорської служби має розпочатися цього року.

Британський експерт з воєнних злочинів Говард Моррісон був призначений незалежним радником генерального прокурора України для юридичних консультацій щодо розслідувань. Наразі відкрито понад 50 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, у яких звинувачують російських військових, 200 справ вже розглядають суди.

У свою чергу, Нідерланди у 2022 році направили в Україну дві групи судово-медичних експертів для збору доказів, які можуть бути використані при розслідуванні воєнних злочинів. Цього року планується відправити ще дві місії, всі вони працюють за дорученням Міжнародного кримінального суду. Нідерланди також внесли до Цільового фонду прокуратури МКС добровільний внесок у розмірі двох мільйонів євро та направили до МКС співробітників національної поліції та прокуратури.

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