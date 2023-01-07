  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Воєнні злочини в Україні
Звільнені території України
Енергетична криза
слідчий міжнародної експерної компанди з розслідування воєнних злочинів в Україні, архівне фото
Фото: Carol Guzy/ZUMA/dpa/picture alliance
ПолітикаВеликобританія

Воєнні злочини: в Лондоні обговорять підтримку МКС

Степан Смишляєв
1 год. тому

На зустріч у Великобританії запрошені міністри юстиції всіх країн, які готові допомогти Міжнародному кримінальному суду в Гаазі розслідувати воєнні злочини військових РФ в Україні.

https://p.dw.com/p/4LqYl

Великобританія та Нідерланди організують у березні в Лондоні зустріч міністрів юстиції всіх зацікавлених держав світу, готових надати Міжнародному кримінальному суду (МКС) у Гаазі фінансову та практичну допомогу для розслідування воєнних злочинів, скоєних військовими РФ  в Україні, та судового переслідування винних, повідомив у п'ятницю, 6 січня уряд Великобританії.

"Російські військовослужбовці повинні знати, що вони не можуть діяти безкарно, і ми підтримуватимемо Україну доти, доки не переможе правосуддя. Через майже рік після незаконного вторгнення (Росії в Україну - Ред.) світова спільнота має надати найрішучішу підтримку МКС, щоб воєнні злочинці могли бути притягнуті до відповідальності за звірства, свідками яких ми є", - заявив британський міністр юстиції Домінік Рааб.

За словами міністерки юстиції Нідерландів Ділан Єшільгоз-Зегеріус, скоєні російськими військовими злочини "не можуть залишитися безкарними". "На зустрічі ми продовжимо координувати дії з нашими партнерами, щоб забезпечити підтримку МКС та української влади", - сказала вона.

Міністри, зокрема, заслухають доповідь головного прокурора МКС Каріма Хана про роботу суду та роль міжнародної спільноти в підтримці його розслідувань, щоб визначити, як надавати йому подальшу допомогу. "Це включає практичну підтримку, таку як допомога в зборі інформації та обміні доказами звірств, скоєних на місцях. Міністри також обговорять, як допомогти жертвам і свідкам дати показання, не завдаючи їм подальших страждань", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: У МКС критикують намір ЄС створити спецтрибунал щодо РФ

Фінансова підтримка МКС та навчання українських суддів

Великобританія з березня 2022 підтримувала розслідування воєнних злочинів в Україні. Зокрема, і її звернення до МКС, яке загалом підтримали 43 держави, дозволило Каріму Хану швидше розпочати розслідування . 

Крім того, Британія продовжує підтримувати розслідування воєнних злочинів, які проводять українські органи юстиції. Лондон профінансував програму навчання для 30 українських суддів, які вестимуть процеси у справах про воєнні злочини. Аналогічна програма навчання українських прокурорів під керівництвом Королівської прокурорської служби має розпочатися цього року.

Британський експерт з воєнних злочинів Говард Моррісон був призначений незалежним радником генерального прокурора України для юридичних консультацій щодо розслідувань. Наразі відкрито понад 50 тисяч кримінальних проваджень щодо воєнних злочинів, у яких звинувачують російських військових, 200 справ вже розглядають суди.

У свою чергу, Нідерланди у 2022 році направили в Україну дві групи судово-медичних експертів для збору доказів, які можуть бути використані при розслідуванні воєнних злочинів. Цього року планується відправити ще дві місії, всі вони працюють за дорученням Міжнародного кримінального суду. Нідерланди також внесли до Цільового фонду прокуратури МКС добровільний внесок у розмірі двох мільйонів євро та направили до МКС співробітників національної поліції та прокуратури.

Читайте також: Єврокомісар: Путін може постати перед Міжнародним кримінальним судом

Чи відповість Путін і Росія за воєнні злочини в Україні?

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Успенський собор у Києво-Печерській Лаврі

Глава ПЦУ вперше проводить службу в Києво-Печерській лаврі

Конфлікти2 год. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон

Що звільнені "азовці" розповідають про російський полон

Конфлікти18 год. тому01:53 хв.
external

Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни

Герої тилу: як залізничники вивозять людей з війни

Суспільство20 год. тому11:00 хв.
external

Військова форма для жінок: від XXS до розмірів для вагітних

Військова форма для жінок: від XXS до розмірів для вагітних

Конфлікти20 год. тому05:45 хв.
Проросійський мітинг в Кельні 4 грудня 2022 року

"Фан-клуб Путіна": хто у ФРН організовує підтримку Кремля

"Фан-клуб Путіна": хто у ФРН організовує підтримку Кремля

Політика23 год. тому
Найбільше румунськомовного населення України проживає в Чернівецькій та Закарпатській областях. На фото: Чернівці

Закон України про нацменшини: чи є підстави для критики?

Закон України про нацменшини: чи є підстави для критики?

Політика6 січня 2023 р.
Наслідки російського ракетного удару по Києву в переддень Нового року

Різдвяне "перемир'я" від Путіна. Як відреагували в Україні

Різдвяне "перемир'я" від Путіна. Як відреагували в Україні

Конфлікти5 січня 2023 р.
На головну сторінку