Генштаб ЗСУ розкрив масштаб браку в снарядах з КНДР

У військах РФ фіксують нерідкі випадки розриву снарядів і мінометних мін прямо в дулах гармат і мінометів, що призводить до втрат у живій силі й засобах окупаційних сил, кажуть у Генштабі ЗСУ.

Генеральний штаб Збройни сил України (ЗСУ) дізнався про масштабні проблеми російських військ, які з огляду на гостру нестачу власних боєприпасів змушені широко застосовувати артилерійські снаряди й мінометні міни з Північної Кореї. Відповідне повідомлення містить оприлюднене зранку середи, 20 грудня, щоденне зведення Генштабу ЗСУ.

За даними Генштабу ЗСУ, чимало набоїв і боєприпасів, які РФ отримує від свого союзника, вкрай низької якості.

"Через незадовільний стан таких боєприпасів фіксуються непоодинокі випадки їх розриву прямо у дулах гармат та мінометів окупантів, що призводить до втрат озброєння та особового складу загарбників. Зокрема, такі випадки зафіксовано в угрупуванні військ "Днепр", де командувачем є генерал Теплінський", - йдеться у повідомленні.

Російські артилеристи й раніше нарікали на невисоку якість снарядів з КНДР

9 грудня українське спеціалізоване видання Defense Express оприлюднило матеріал , де провело огляд нарікань російських артилеристів на низьку якість артснарядів з КНДР.

Як пише Defense Express, до пробної перевірки якості снарядів з КНДР російських артилеристів спонукав "систематичний розліт щодо дальності" цих північнокорейських боєприпасів. Результат перевірки показав, що у випадково відібраних боєприпасах з однаковим маркуванням використовуються різні види пороху, а самі зв'язки пороху мають різну вагу.

Крім того, не у всі оглянуті снаряди з КНДР містили так званий розміднювач - свинцевий дріт, який призначений для зменшення заміднення каналу дула гармати. Його відсутність призводить до швидкого зносу гарматних дул, писали аналітики.

КНДР збільшує обсяги поставок вантажів до РФ

Позаминулого тижня аналітичний проєкт Beyond Parallel, що належить американському Центру стратегічних та міжнародних досліджень (CSIS), зафіксував подальше стрімке зростання вантажоперевезень між Північною Кореєю та Росією. Це випливає з опублікованого днями матеріалу проєкту, в основу якого ліг аналіз супутникових знімків високої роздільної здатності за період з 10 жовтня по 30 листопада 2023 з порту Раджин.

На базі зібраних даних аналітики дійшли висновку, що пожвавлення транспортних перевезень між двома сусідніми країнами та час, коли їх було зафіксовано, пов'язані з повідомленнями про торгівлю зброєю та іншими товарами військового призначення між КНДР і Росією.