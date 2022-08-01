Розпочалася обов'язкова евакуація з Донецької області

24 лютого Росія здійснила повномасштабне військове вторгнення в Україну.

Читайте новини та статті про війну РФ проти України, зокрема хроніку подій 1 серпня.

На цій сторінці (оновлюється) DW розповідає про події вівторка, 2 серпня (час київський).

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До України приїхали генсек ОБСЄ і глава МЗС Польщі

До України прибули з візитом генеральна секретарка Організації з безпеки та співробітництва в Європі Гельґа Шмід (Helga Schmid) і міністр закордонних справ Польщі, яка нині головує в ОБСЄ, Збігнєв Рау.

"Побували в Бучі - місці неймовірної жорстокості. Військові злочини, вчинені російськими військами в Україні, не будуть забуті. Винні будуть притягнуті до відповідальності", - йдеться у повідомленні польського головування в Twitter.

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Росія відповідальна за вбивство полонених в Оленівці - ISW

За оцінками американського Інституту вивчення війни, відповідальність за вбивство 53 українських військовополонених у колонії в окупованій Оленівці на Донеччині несуть російські сили.

Колонія в Оленівці після атаки

Супутникові зображення свідчать, що атака пошкодила лише одну будівлю, не зруйнувавши її стін, а поблизу не залишилося жодних воронок від снарядів. "Це дуже переконливо свідчить, що руйнування в'язниці було результатом або високоточного удару, або закладеного всередині запального чи вибухового пристрою", - йдеться у звіті. При цьому аналітики наголошують, що, попри заяви РФ, що удар нанесли українські підрозділи американськими високоточними ракетами HIMARS, жодних слідів того, що атаку здійснили саме цією системою, немає.

Читайте детальніше: Росія відповідальна за вбивство українських полонених в Оленівці - ISW

++12.30++

Туреччина очікує, що одне судно з зерном виходитиме з українських портів щодня протягом дії договору, який забезпечує їхній безпечний прохід. Про це агентству Reuters повідомив високопоставлений турецький чиновник на умовах анонімності.

За його словами, перше судно, яке відправилось на експорт з українським зерном 1 серпня, має прибути до Туреччини в ніч на 3 серпня, звідки після перевірки попрямує до Лівану.

++11.53++

Мінкульт визначив 10 найпоширеніших "російських" урбанонімів, які рекомендує перейменувати

Експертна рада міністерства культури та інформаційної політики України з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму визначила список десяти найбільш поширених російських урбанонімів, які рекомендуються до перейменування у першу чергу.

Йдеться про назви вулиць, провулків, площ, проспектів, парків, скверів тощо, "пов'язаних із росіянами, які не народилися в Україні та чиї життя і діяльність, за великим рахунком, не мають стосунку до України, її історії, науки, культури". До ТОП-10 найчастіше вживаних топонімів, які комісія рекомендує перейменувати в першу чергу входять: Юрій Гагарін, Олександр Пушкін, Іван Мічурін, Валерій Чкалов, Максим Горький, Юрій Лермонтов, Олександр Суворов, Володимир Маяковський, Олександр Матросов і Володимир Комаров.

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++11.25++

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донецької області

Розпочалася обов'язкова евакуація з Донеччини. Про це у Telegram повідомила віцепрем'єр-міністерка, міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук. "Перший потяг прибув сьогодні вранці у Кропивницький", - написала вона.

++11.04++

Збройні сили України деокупували 1054 населених пункти, повідомив на брифінгу заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко. Скільки населених пунктів лишаються під російською окупацією, він не уточнив.

++10.34++

Шольц заперечує скорочення військової допомоги Україні

Канцлер Німеччини Олаф Шольц (Olaf Scholz) спростовує інформацію ЗМІ про зменшення військової допомоги Україні та запевняє, що ФРН надаватиме її до тих пір, доки в цьому буде необхідність.

Олаф Шольц

Напередодні німецьке видання Die Welt, проаналізувавши список наданої Німеччиною зброї Україні, зробило висновок про скорочення поставок. "Це просто неправда!" - обурився Шольц в інтерв'ю The Globe and Mail. За словами канцлера, Німеччина постачає Україні зброю та боєприпаси з перших днів повномасштабного нападу Росії. "Це повна відмова від залізної політики всіх федеральних урядів Німеччини - заборони експорту зброї в кризові зони", - наголосив Шольц.

Читайте детальніше: Канцлер Німеччини заперечує скорочення військової допомоги Україні

++10.02++

У Харкові вночі було спокійно, тим часом війська РФ обстрілювали Харківський, Богодухівський, Чугуївський та Ізюмський райони області. "Наголошу: постраждала виключно цивільна інфраструктура", - написав у Telegram голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

++09.39++

Вночі російська армія обстрілювала Синельниківський та Криворізький райони Дніпропетровської області. Як повідомив голова обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, по Синельниківському району били з реактивних систем залпового вогню. У Покровській громаді є руйнування житла, пошкоджені автівки, але люди не постраждали. У Криворізькому районі зі ствольної артилерії обстрілювали Широківську та Зеленодольську громади. У Кошовому перебили лінію електропередач, тож село залишилось без світла. Люди не постраждали.

++09.01++

Миколаїв: Під обстріл РФ потрапив гуртожиток університету

Голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив подробиці нічного обстрілу Миколаєва. Один із районів міста зазнав обстрілів реактивними снарядами системи залпового вогню "Смерч", інший район - ракетами протиповітряної оборони С-300. Пошкоджений гуртожиток одного з університетів, поранений його охоронець. Також пошкоджені житлові будинки. Попередньо, жертв немає.

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++08.35++

Військова розвідка Великобританії назвала повідомлення про удар по штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі в День військово-морських сил "останньою невдачею" російського флоту. "Після повідомлень про скасовані паради малоймовірно, що Чорноморський флот зможе організовувати гучні публічні заходи паралельно з воєнною діяльністю", - йдеться у щоденному звіті розвідників.

++08.03++

Близько четвертої ранку в Миколаєві прогриміли потужні вибухи у кількох районах міста. За попередніми даними, озвученими мером Олександром Сєнкевичем, одна особа дістала поранення.

++07.40++

Українські військові відбили штурми в районах Яковлівки, Вершини, Кодеми та Травневого на Бахмутському напрямку. В районах Бахмута і Зайцевого тривають бойові дії. Також російські війська безуспішно вели штурмові дії в районі Авдіївки, неподалік Івано-Дар'ївки на Краматорському напрямку та Трудолюбівки - на Південнобузькому, через що були змушені відійти. Поблизу Пісків тривають бої, повідомляє генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні.

З різних видів озброєнь, включаючи ствольну та реактивну артилерію і танки, російські підрозділи обстрілювали населені пункти на Сіверському, Харківському, Слов'янському, Краматорському, Новопавлівському, Запорізькому та Південнобузькому напрямках. На останньому напрямку основні зусилля російських підрозділів зосереджені на недопущенні просування українських військ.

++07.22++

Черги на відправлення з України з зерном чекають 16 суден - Зеленський

Черги на відправлення з зерном з України чекають 16 суден, повідомив у відеозверненні за підсумком 159-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Відправлення першого судна з українським зерном 1 серпня Зеленський назвав "першим позитивним сигналом того, що є шанс зупинити розгортання продовольчої кризи у світі". "Для нашої держави це теж має значну користь. Питання не лише в мільярдах доларів валютної виручки. До вирощування експортних аграрних культур залучені близько пів мільйона українців, а якщо додати суміжні галузі, то це плюс мільйон робочих місць", - пояснив він. При цьому Зеленський додав, що поки не час робити будь-які висновки та прогнозувати подальші події.

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