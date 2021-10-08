Розкриття бенефіціарів: Верховна Рада подовжила строки для юридичних осіб

Верховна Рада України продовжила до липня 2022 року строк надання інформації про кінцевих бенефіціарних власників (КБВ) юридичних осіб. Відповідний проєкт закону № 5807 на пленарному засідання в п’ятницю, 8 жовтня, підтримали 342 народних депутата.

Попередні законодавчі вимоги передбачали обмежений час, за який українські підприємці мали подати державному реєстратору дані про кінцевих бенефіціарів. Термін на виконання такої вимоги спливав 10 жовтня, а за його порушення юрособам загрожували високі штрафи.

В мінюсті обіцяли не штрафувати юросіб за затримку з наданням інформації

6 жовтня міністр юстиції Денис Малюська заявив, що з огляду на кількість юридичних осіб в Україні, які мають до 10 жовтня надати дані про кінцевих бенефіціарних власників, та пропускну спроможність реєстраційної системи, штрафи за неподання такої інформації у жовтні та листопаді не застосовуватимуться.

Він пояснив, що в умовах, коли понад один мільйон юридичних осіб повинні подати державному реєстратору відомості про КБВ, а пропускна спроможність реєстраційної системи обмежена, пропуск строків подання інформації "буде зумовлений об’єктивними причинами". За даними міністра, станом на 6 жовтня інформацію про бенефіціарів подали 171,3 тисячі юросіб. Крім того, Малюська наголосив, що для накладення стягнень, обов'язково має бути доведена вина керівника юридичної особи, який вчасно не подав дані про КБВ.

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Нагадаємо, що вимога розкривати кінцевих бенефіціарних власників визначена ухваленим у 2019 році законом щодо запобігання та протидії відмиванню брудних коштів та урядовими нормативами від 2021 року щодо порядку надання такої інформації і стосується всіх юридичних осіб.

Винятком є політичні партії, професійні та творчі спілки, ОСББ, адвокатські об'єднання, а також організації публічного сектора (державні, комунальні підприємства, місцеве самоврядування). Фізичних осіб-підприємців новації також не стосуються.