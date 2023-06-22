Розкрадання бюджету: посадовцю КМДА вручили ще одну підозру

Директора департаменту муніципальної безпеки КМДА підозрюють також у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану. У разі доведення провини йому загрожує від семи до 12 років тюрми.

Директору Департаменту муніципальної безпеки Київської міської державної адміністрації (КМДА) повідомили ще одну підозру - у розтраті бюджетних коштів у особливо великих розмірах в умовах воєнного стану (частина п'ята статті 191 КК України). Про це у четвер, 22 червня, повідомляє Київська міська прокуратура.

У прокуратурі не називають ім'я чиновника, водночас цю посаду обіймає Роман Ткачук, якого після загибелі людей під час ракетної атаки РФ біля укриття в Києві підозрюють у службовій недбалості.

Як повідомили у прокуратурі, 11 листопада 2022 року посадовець уклав договір на закупівлю мініелектростанцій на загальну суму понад 28,6 мільйона гривень для оснащення пунктів обігріву на території столиці. Департамент перерахував зазначену суму включно з податком на додану вартість.

Внаслідок цього департамент зазнав шкоди на суму 1,8 мільйона гривень, стверджують в прокуратурі. Там пояснюють, що постановою уряду від 9 листопада вказана категорія товарів звільнена від сплати податку на додану вартість та ввізного мита при ввезенні на територію України. "Факт розтрати бюджетних коштів підтверджується актом перевірки закупівлі, яка проводилась Державною аудиторською службою України", - зазначили в Київській міській прокуратурі.

Чиновнику загрожує до 12 років тюрми

У разі доведення провини посадовцю загрожує від семи до 12 років ув'язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Нагадаємо, 21 червня Ткачука за підозрою у службовій недбалості суд відправив під цілодобовий домашній арешт на два місяці з вимогою носити електронний браслет. Санкція інкримінованої йому статті передбачає позбавлення волі на строк від двох до п'яти років із забороною обіймати відповідальні посади.

Кличко: Це шквальна кампанія з дискредитації

У відповідь на рішення суду мер міста Віталій Кличко заявив про "шквальну кампанію з дискредитації" столичної влади та його особисто. За словами Кличка, "безкінечні обшуки" паралізують роботу департаментів і служб міста" та "у воєнний час вносять хаос в управління столицею".

Він зазначив, що прохання Ткачука обрати інший запобіжний захід, що дозволяв би йому виконувати службові обов'язки та виїжджати на місця ліквідації надзвичайних ситуацій, було відхилене. "Це при тому, що Ткачук постійно брав участь у ліквідації надзвичайних ситуацій. Зокрема, і після ворожих обстрілів", - запевнив мер.

Читайте також: В Україні перевірили 63 тисячі укриттів: 23 відсотки непридатні