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ПолітикаУкраїна

Зеленський заявив про підготовку санкції щодо Грузії

Валерій Сааков
4 грудня 2024 р.

Дії влади Грузії щодо учасників протестів - це "просто ганебно", вважає Зеленський. Він попередив, що Київ готує "юридичну реакцію", а також доручив підготувати "відповідні санкційні рішення" щодо Грузії.

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Володимир Зеленський
Володимир ЗеленськийФото: Ukraine Presidency/Planet Pix/Zuma/picture alliance

Президент України Володимир Зеленський засудив дії влади Грузії щодо учасників акцій протесту, які тривають у країні після рішення ураду відкласти євроатлантичну інтеграцію. Відповідну заяву Зеленський зробив у середу, 4 грудня, у своєму традиційному вечірньому зверненні. 

Зокрема, він повідомив, що заслухав доповідь керівника Головного управління розвідки міноборони (ГУР МО) Кирила Буданова щодо ситуації в цій країні. За словами Зеленського, події у Грузії, - "не лише проблема одного народу й не тільки нашого регіону", оскільки "сьогоднішня влада в Грузії штовхає країну на очевидну залежність від Росії". 

"Це просто ганебно, на які речі вони йдуть зараз проти свого ж народу. І коли в Москві хвалять цю владу в Грузії, це чітко окреслює, на кого вони зараз у Тбілісі працюють і для кого розганяють протести. Точно не для Грузії. Ми готуємо нашу юридичну реакцію та працюємо з європейцями й іншими партнерами щодо конкретних дій", - повідомив очільник української держави.

Зокрема, він вказав, що доручив підготувати "відповідні санкційні рішення", наразі не уточнюючи, кого вони стосуватимуться.

Київ відкидає звинувачення Москви щодо причетності до подій у Сирії

Так само Зеленський розповів, що доповідь Буданова стосувалася не лише ситуації в Грузії, а також й у Сирії. "Те, як зміна розстановки сил у Сирії може змінити глобальні обставини", - наголосив Зеленський. 

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Перед цим  міністерство закордонних справ України оприлюднило заяву, в якій заперечило закиди російської влади щодо причетності України до нинішніх подій у Сирії. "Міністерство закордонних справ України категорично відкидає безпідставні звинувачення РФ на адресу України у нібито причетності до загострення безпекової ситуації в Сирії. Україна, на відміну від Росії, беззастережно дотримується норм міжнародного права, принципів непорушності суверенітету та територіальної цілісності інших країн", - йшлося в заяві.

Також в українському дипломатичному відомстві вчергове поклали відповідальність за події в Сирії на російський та іранський режими, котрі, своєю чергою, підтримують режим Башара Асада
 

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