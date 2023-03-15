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НАБУ: перший епізод справи щодо формули "Роттердам+" скерували до судуФото: AFP/Getty Images/S. Supinsky
ПолітикаУкраїна

"Роттердам+": перший епізод справи скерували до суду

Анастасія Шепелева
2 год. тому

Формула "Роттердам+" завдала збитки споживачам електроенергії на суму понад 19 мільярдів гривень, стверджує слідство.

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До суду скерували перший епізод справи "Роттердам+", у якій шістьох людей підозрюють у завданні збитків споживачам електроенергії на суму 19,3 мільярда гривень протягом 2016-2017 років, повідомили у середу, 15 березня, пресслужби Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП).

"За версією слідства, у так звану формулу "Роттердам+", яка була затверджена у 2016 році НКРЕКП (Національна комісія, що здійснює регулювання у сфері енергетики та комунальних послуг - Ред.) задля розрахунку оптової ринкової ціни на електроенергію, заклали витрати, яких насправді не існувало, а саме - на транспортування вугілля в Україну з порту у Роттердамі", - йдеться у повідомленні НАБУ.

У відомстві наголошують, що такі дії призвели до того, що відбулось зростання тарифів на електроенергію для промисловості, об’єктів соціальної інфраструктури, підприємців, що призвело до подорожчання товарів та послуг для кінцевого споживача, зокрема й першої необхідності.

Внаслідок використання такої методики обчислення протягом 2016-2017 років кінцеві споживачі електрики переплатили понад 19 мільярдів гривень.

"Ухвалити таку формулу розрахунку вартості електроенергії НКРЕКП вмовили представники групи приватних теплогенеруючих компаній, які в результаті й отримали надприбутки", - додали в НАБУ.

Шість людей під підозрою

Серед обвинувачених в першому епізоді справи - люди, які на момент ймовірного вчинення злочину обіймали посади голови НКРЕКП, члена НКРЕКП, начальника відділу НКРЕКП, керівника управління НКРЕКП, заступника комерційного директора однієї з приватних компаній групи — ключового оператора ринку теплогенерації України та директора департаменту однієї з компаній зазначеної групи.

Їхні дії кваліфіковано за частиною другою статті 364 Кримінального кодексу України — зловживання службовим становищем. Представникам приватних компаній інкримінують пособництво, повідомили в НАБУ.

Збитки, завдані через застосування формули у 2018-2019 роках, розслідували в окремому провадженні.

Слідчі називають справу "Роттердам+" унікальною. Зокрема, через її складність — аналіз 1200 складових формули, сотні тисяч аркушів досліджених документів, десятки обшуків та понад пів сотні допитів, кажуть у НАБУ. Друга причина - загальний розмір завданої шкоди (39,9 мільярда гривень) та її масштаб. Окрім того, попри переконання детективів у наявності вичерпних доказів, справу "Роттердам+" частково закривали.

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