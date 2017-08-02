 ″Роснефть″ програла апеляцію на санкції ЄС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 17.09.2020

Ми використовуємо файли Cookie, щоб надавати вам персоналізовану інформацію. Більше інформації - в Положеннях про захист персональних даних.

Більше інформації Ок
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
Реклама

Новини

"Роснефть" програла апеляцію на санкції ЄС

Європейський суд справедливості відхилив апеляцію компанії "Роснефть" на економічні санкцій Євросоюзу, запроваджені проти Росії за її дії проти України.

Будівля Суду ЄС у Люксембургу

Будівля Суду ЄС у Люксембургу

Російська група компаній "Роснефть" програла апеляцію в Європейському суді справедливості у справі щодо санкцій Євросоюзу. Таке рішення суд у Люксембургу ухвалив у четвер, 17 вересня, йдеться у повідомленні його пресслужби. Таким чином, санкції ЄС, котрі діють щодо "Роснефти", залишаються чинними.

"У своєму сьогоднішньому рішенні Європейський суд справедливості відхилив апеляцію компаній (групи "Роснефть". - Ред.) у повному обсязі", - зазначено в пресрелізі.

Цю апеляцію "Роснефть", контрольним пакетом акцій якої володіє російська держава, подала у 2018 році. Тоді Загальний суд ЄС (перша інстанція) відхилив позов низки російських компаній, які просили скасувати економічні санкції, запроваджені Євросоюзом за цілеспрямовану дестабілізацію України.

Які санкції ЄС діють щодо "Роснефти"

Економічні санкції проти Росії Євросоюз запровадив у липні та вересні 2014 року. А саме, він обмежив доступ до ринку капіталів ЄС для кількох російських банків і компаній, серед яких і "Роснефть". Обмеження полягають в тому, що фірми та громадяни ЄС не можуть купувати чи продавати цінні папери зі строком понад 30 днів, а також давати кредити цим російським банкам і компаніям. "Роснефти" стосуються і енергетичні санкції, за якими в Росію не можна постачати товари та технології, які можна використовувати для розвідування та добування нафти у глибоководних і арктичних зонах, а також сланцевої нафти.

На думку Ради ЄС, ці санкції були спрямовані на "збільшення ціни для Росії за підривання нею територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також на сприяння мирному врегулюванню конфлікту". 2015 року Євросоюз зробив умовою скасування цих санкцій цілковиту імплементацію мінських угод.

У 2018 році Загальний суд ЄС підтвердив закономірність такого обґрунтування. "Роснефть" не погодилася з цим і подала апеляцію. Крім того, російська компанія наполягала, що санкції не відповідають Договору про функціонування ЄС, порушують її фундаментальні права на власність і на ведення бізнесу, не є пропорційними, а також порушують Угоду про партнерство та співробітництво ЄС і Росії та норми СОТ.

Дивитись відео 01:26

Санкції ЄС: проти кого і за що? (02.08.2017)

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Путін і Шредер починають разом кермувати

    Коли саме зародилася особиста дружба Ґергарда Шредера і Володимира Путіна, сказати важко. А от їхня "енергетична співпраця" почалася у всіх на очах 11 квітня 2005 року на Ганноверському промисловому ярмарку. Там канцлер ФРН і президент Росії не лише разом сіли за руль трактора. У їхній присутності і за підтримки "Газпрому" і BASF дали старт проекту трубопроводу "Північний потік".

  • Шредер і Путін на святкуванні 750-річчя Калінінграда 3 липня 2005 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Посада канцлера чи посада у "Газпромі"?

    Три місяці потому, 3 липня, Шредер узяв участь у святкуванні 750-річчя Калінінграда. Він уже запустив у Німеччині доволі суперечливу процедуру дострокових виборів і незабаром дізнається, чи залишиться канцлером ФРН ще на чотири роки. Цікаво, чи обговорювалось за кавою питання про те, хто обійме найвищу посаду в створеній під "Північний потік" у Швейцарії компанії-операторі Nord Stream?

  • Підписання офіційної угоди про Північний потік 8 вересня 2005 року в Берліні

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Підписання за десять днів до виборів

    Ще через два місяці, 8 вересня, обидва лідери присутні в Берліні на урочистому підписанні офіційної угоди про "Північний потік". Це відбувається рівно за десять днів до дострокових парламентських виборів, під час яких Шредер втрачає владу: канцлеркою ФРН стає Анґела Меркель.

  • Шредер на тлі логотипу Газпрому

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Новий співробітник "Газпрому"

    Ще через три місяці, 9 грудня 2005 року, глава "Газпрому" Олексій Міллер оголошує, що Ґергард Шредер очолить комітет акціонерів компанії, яку згодом перейменують у Nord Stream. Його зарплата складе 250 000 євро на рік. Навесні 2006 року колишній канцлер через суд заборонить звинувачувати його в Німеччині в тому, що він "дав контракт" фірмі, в яку незабаром перейшов працювати.

  • Ґергард Шредер (ліворуч) разом з Володимиром Путіним (по центру) і Олексієм Міллером на компресорній станції Портова 6 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Зовсім не "весільний генерал"

    На новій роботі у Ґергарда Шредера не тільки представницькі функції - як, наприклад, 6 вересня 2011 року під час відвідин разом з Володимиром Путіним і Олексієм Міллером компресорної станції "Портова" під Виборгом, де починається "Північний потік". Вважається, що екс-канцлер дуже допоміг при отриманні необхідних дозволів на газопровід у країнах ЄС, зокрема, у Скандинавії.

  • Володимир Путін під час підписання угоди про Південний потік 16 вересня 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Агітація за "Південний потік"

    На цьому знімку Шредера немає, але підписанню 16 вересня 2011 року домовленості про "Південний потік" він теж посприяв. Роком раніше BASF заявив, що не має наміру брати участь у цьому проекті, але Володимир Путін доручив Олексію Міллеру переконати німецький концерн. У цій роботі публічно і, напевно, також за лаштунками брав участь і колишній канцлер ФРН. Представник BASF на фото другий зліва.

  • Символічний пуск Північного потоку 8 листопада 2011 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    "Північний потік": справу зроблено

    8 листопада 2011 року Ґергард Шредер (ліворуч) із задоволенням спостерігає за тим, як канцлерка ФРН Анґела Мекель, російський президент Дмитро Медведєв та інші офіційні особи в Любміні під Грайфсвальдом символічно запускають в Німеччину перший російський газ по "Північному потоку".

  • Шредер 1 жовтня 2014 року на форумі День Росії в Ростоку

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Нове завдання: боротьба із санкціями

    З 2014 року Шредер, залишаючись головою комітету акціонерів Nord Stream, активно засуджує санкції проти Росії, запроваджені Євросоюзом через анексію Криму та розв'язання війни на сході України. Велику промову з критикою політики Німеччини та ЄС екс-канцлер ФРН виголошує 1 жовтня 2014 року на економічному форумі "День Росії" в східнонімецькому Ростоку.

  • Карикатура на Путіна і Шредера

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Непохитна дружба

    Дружба, яку не можуть похитнути навіть українські події, надихає німецького графіка Клауса Штуттмана на малюнок в газеті Tagesspiegel. Йому вручають премію німецької преси за найкращу політичну карикатуру за підсумками 2014 року. "Обама її отримав, ЄС її отримав - я вважаю, тепер пора і тобі дати Нобелівську премію миру!", - говорить шаржований Шредер, обіймаючи Путіна.

  • Ґергард Шредер і Володимир Путін на Східному економічному форумі 4 вересня 2015 року

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Таємне призначення в Nord Stream 2

    4 вересня 2015 року на Східному економічному форумі у Владивостоці підписується угода про будівництво газопроводу "Північний потік-2". Ґергарда Шредера як главу ради директорів його оператора Nord Stream 2 реєструють в Швейцарії 29 липня 2016 року, але "Газпром" два місяці тримає це призначення в секреті. Російські ЗМІ повідомляють про нього лише 5 жовтня з посиланням на німецьку пресу.

  • Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Відрядження до Парижа

    У Nord Stream 2 в екс-канцлера більше повноважень, ніж у Nord Stream. Але головне завдання - таке, як і раніше: забезпечувати в ЄС політичну підтримку проекту й розвивати відносини з його закордонними учасниками. 24 квітня 2017 року в Парижі Ґергард Шредер позує разом з Олексієм Міллером та Ізабель Кошер, гендиректором французької компанії Engie, яка приєдналася до "Північного потоку-2".

  • Ґергард Шредер на тлі логотипа Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Кар'єра в компанії "Роснефть"

    У 2017 році Ґергард Шредер робить новий ривок у своїй кар'єрі менеджера. 29 вересня, залишаючись на двох посадах у структурах "Газпрому", він одночасно стає головою ради директорів компанії "Роснефть", хоча це і веде до конфлікту інтересів. Адже обидві фірми конкурують одна з одною в нафтовому й газовому бізнесі. Водночас обидві контролюються державою і тим самим Кремлем.

  • Акція протесту в Берліні проти призначення Ґергарда Шредера на посаду в Роснефти

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Акція протесту в Берліні

    За нову посаду в "Роснефть" колишнього канцлера чимало критикують у Німеччині, а одна з неурядових організацій проводить у Берліні біля Бранденбурзьких воріт акцію протесту: активіст у масці Путіна засипає до трубопроводу символічні золоті монети, які "Шредер" збирає у великий мішок, сидячи на підставці з написом "Крим".

  • Карикатура Сергія Йолкіна: Шредер стрибає в басейн з нафтою

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Стрибок у велику нафту

    А ось як реагує на призначення Ґергарда Шредера головою ради директорів компанії "Роснефть" карикатурист DW Сергій Йолкін. У січні 2018 року з'являються повідомлення, що колишній канцлер відмовляється від належної йому в російському нафтовому концерні щорічної зарплати в 500 000 доларів (до сплати податків).

  • Ґергард Шредер обіймає Володимира Путіна

    Ґергард Шредер: колишній канцлер Німеччини на службі Росії

    Україна вимагає санкцій проти Шредера

    18 березня 2018 року, в день президентських виборів у Росії і на території анексованого Криму, міністр закордонних справ України Павло Клімкін зі сторінок німецької газети Bild закликає запровадити санкції щодо екс-канцлера ФРН: "Ґергард Шредер - найважливіший лобіст Путіна в усьому світі. Тому слід перевірити, яким чином у цій ситуації може діяти Євросоюз".

    Автор: Андрій Гурков


Також за темою

Deutschland Coronavirus PK Merkel nach Videokonferenz EU Rat

Лідери ЄС дали згоду на подовження секторальних санкцій проти Росії 19.06.2020

Глави держав і урядів країн ЄС вирішили, що прогресу в реалізації мінських угод немає, і тому погодили подовження секторальних санкцій щодо Росії ще на пів року.

Deutschland Berlin | Außenminister Cavusoglu & Maas 

Глава МЗС ФРН пожалівся на складні переговори у "нормандському форматі" 13.07.2020

Глава МЗС Німеччини Гайко Маас представив у Європарламенті пріоритети головування Берліна в Раді ЄС. Він нагадав, що вирішення конфлікту на Донбасі є умовою відновлення стратегічних відносин ЄС-Росія.

Brüssel EU Gipfel | Familienfoto

Євросоюз подовжив економічні санкції щодо Росії 13.12.2019

Хоча учасники переговорів "нормандської четвірки" в Парижі досягли прогресу щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, ЄС подовжив дію санкцій щодо Москви - аби обіцянки ще й виконувалися.

Реклама

Докладно

Російські книжки на прилавку під час Львівського форуму видавців

Чи загрожує українським книжкам російське книговидавництво

У мережі книгарень "Є" заявили, що без підтримки держави українські книжки витіснятимуть російські. Чи справді це так?  

Порт у китайському Ціндао як ілюстрація експортної економіки

Що ховається за стратегією "Подвійної циркуляції" Китаю?

Керівництво КНР терміново шукає відповідь на торговельний конфлікт зі США. Про новий китайський план - у матеріалі DW.  

Ukraine DW App iOS Android Nachrichten App

Новинний додаток DW

Отримайте прямо зараз незалежні новини та інформацію про найважливіші теми на Вашому смартфоні, планшеті або годиннику Apple Watch.  

Сервіс

Контакт  

Розсилка  

RSS  

Мобільний Інтернет  