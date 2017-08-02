"Роснефть" програла апеляцію на санкції ЄС

Російська група компаній "Роснефть" програла апеляцію в Європейському суді справедливості у справі щодо санкцій Євросоюзу. Таке рішення суд у Люксембургу ухвалив у четвер, 17 вересня, йдеться у повідомленні його пресслужби. Таким чином, санкції ЄС, котрі діють щодо "Роснефти", залишаються чинними.

"У своєму сьогоднішньому рішенні Європейський суд справедливості відхилив апеляцію компаній (групи "Роснефть". - Ред.) у повному обсязі", - зазначено в пресрелізі.

Цю апеляцію "Роснефть", контрольним пакетом акцій якої володіє російська держава, подала у 2018 році. Тоді Загальний суд ЄС (перша інстанція) відхилив позов низки російських компаній, які просили скасувати економічні санкції, запроваджені Євросоюзом за цілеспрямовану дестабілізацію України.

Які санкції ЄС діють щодо "Роснефти"

Економічні санкції проти Росії Євросоюз запровадив у липні та вересні 2014 року. А саме, він обмежив доступ до ринку капіталів ЄС для кількох російських банків і компаній, серед яких і "Роснефть". Обмеження полягають в тому, що фірми та громадяни ЄС не можуть купувати чи продавати цінні папери зі строком понад 30 днів, а також давати кредити цим російським банкам і компаніям. "Роснефти" стосуються і енергетичні санкції, за якими в Росію не можна постачати товари та технології, які можна використовувати для розвідування та добування нафти у глибоководних і арктичних зонах, а також сланцевої нафти.

На думку Ради ЄС, ці санкції були спрямовані на "збільшення ціни для Росії за підривання нею територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України, а також на сприяння мирному врегулюванню конфлікту". 2015 року Євросоюз зробив умовою скасування цих санкцій цілковиту імплементацію мінських угод.

У 2018 році Загальний суд ЄС підтвердив закономірність такого обґрунтування. "Роснефть" не погодилася з цим і подала апеляцію. Крім того, російська компанія наполягала, що санкції не відповідають Договору про функціонування ЄС, порушують її фундаментальні права на власність і на ведення бізнесу, не є пропорційними, а також порушують Угоду про партнерство та співробітництво ЄС і Росії та норми СОТ.

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