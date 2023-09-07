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РФ знов атакували дрони: у Ростові та Брянську є пошкодження

Анастасія Шепелева
7 вересня 2023 р.

У Ростові вночі пролунав вибух поблизу штабу Південного військового округу РФ, у Москві уламки дрона впали неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський". У Брянську зранку безпілотник пошкодив будівлю вокзалу.

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Російські правоохоронці на місці падіння уламків дрона в Москві 23 серпня
Російські правоохоронці на місці падіння уламків дрона в Москві 23 серпняФото: AP Photo/picture alliance

Міністерство оборони РФ повідомило в четвер, 7 вересня, про дві хвилі атак дронів по об'єктах на території Росії.

Там стверджують, що вночі знищили три безпілотники літакового типу: два над територією Ростовської області, один - Московської. Зранку ж збили дрон над Брянською областю, кажуть у міністерстві.

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У Ростові вибух біля штабу Південного військового округу РФ

За даними губернатора Ростовщини Василя Голубєва, один дрон упав за містом, інший - в центрі Ростова-на-Дону в районі вулиці Пушкінської. За його словами, пошкоджені фасади та скління в трьох будівлях, також пошкоджень зазнали кілька автомобілів. Одна людина зазнала різаних ран ніг, однак від госпіталізації відмовилася. У межах кількох будинків по вулиці Пушкінській запровадили режим надзвичайної ситуації. 

Російські популярні Telegram-канали пишуть, що вибух пролунав за два квартали від штабу Південного військового округу РФ. 

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У Москві уламки дрона впали поблизу аеропорту 

Мер Москви Сергій Собянін стверджує, що внаслідок атаки пошкоджень та постраждалих немає.

Натомість Telegram-канали пишуть, що уламки впали неподалік міжнародного аеропорту "Жуковський", а вибуховою хвилею вибило скління прилеглих будинків.

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У Брянську пошкоджена будівля вокзалу

На Брянщині, за даними губернатора Олександра Богомаза, також нема постраждалих. За його словами, частково пошкоджене скління будівлі залізничного вокзалу "Брянськ I", привокзальна площа та кілька автомобілів.

За інформацією ЗМІ, на час слідчих дій рух потягів призупинили, сам вокзал тимчасово закрили, а околиці обгородили.

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