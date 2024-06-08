Росію виключили на два роки з ФІДЕ за скаргою України

Федерація шахів Росії тимчасово позбавлена ​​членства у ФІДЕ після скарги Федерації шахів України на включення до ФШР шахових клубів із окупованих територій.

Федерація шахів Росії (ФШР) позбавлена ​​членства у Міжнародній шаховій федерації (ФІДЕ) на два роки. Таке рішення, як повідомили у ніч на суботу, 8 червня, ухвалено Комісією з етики ФІДЕ за скаргою Федерації шахів України на "активну діяльність" російської структури в анексованому Криму, а також в українських регіонах, окупованих під час війни РФ проти України.

Раніше ФШР включила до свого складу клуби з окупованих територій - Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, а також анексованого Росією Криму. У скарзі Федерації шахів України, яку подали український гросмейстер Андрій Баришполець та тренер гросмейстера Магнуса Карлсена Хейне Нільсен, зазначається також, що ФШР пов'язана з особами, які перебувають під міжнародними санкціями за їхній зв'язок із російським повномасштабним вторгненням в Україну.

Повний текст рішення Комісії з етики ФІДЕ, яке набуде чинності за 60 днів, опублікував німецький портал Perlenvombodensee, що спеціалізується на шаховій тематиці.

Президенту ФІДЕ Аркадію Дворковичу оголошено догану

Телеканал "Матч-ТВ" пише на своєму сайті, що президент ФІДЕ, росіянин Аркадій Дворкович отримав догану через свою участь у опікунській раді ФШР. "Добре відомо, що пан Дворкович протягом багатьох років був тісно пов'язаний із президентом (Росії Володимиром. - Ред.) Путіним, - факт, який він не заперечує", - йдеться у рішенні Комісії з етики ФІДЕ.

Президент ФІДЕ Аркадій Дворкович Фото: picture-alliance/dpa/P. Golovkin

Реакція Росії

Як зазначає газета "Комерсант", практичні наслідки рішення ФІДЕ поки що незрозумілі: "У будь-якому разі, мова про заборону вітчизняним шахістам, як і раніше, брати участь у змаганнях у нейтральному статусі не йдеться".

Виконавчий директор ФШР Олександр Ткачов у коментарі агентству ТАРС заявив, що структура має намір оскаржити рішення ФІДЕ. "Ми не згодні з цим рішенням. Наші юристи почали працювати, підготуються без емоцій, спокійно. Найближчим часом пред'явимо свої контраргументи", - наголосив Ткачов.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков підкреслив, що Росія вважає рішення комісії ФІДЕ "несправедливим", і що воно "ухвалене через непорозуміння, яке вдасться подолати".