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Російський Су-30 згорів на аеродромі на Кубані - ГУР

Олександр Куницький
14 грудня 2024 р.

"Сушка" згоріла в Кримську. Напередодні в Краснодарі згоріли три залізничні локомотиви, які російські окупанти використовували у війні проти України.

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Російський літак Су-30 (фото з архіву)
Су-30 (фото з архіву)Фото: Vitaliy Timkiv/AP/picture alliance

Головне управління розвідки (ГУР) міністерства оборони України заявило в суботу, 14 грудня, що на території РФ згоріли винищувач Су-30 та три залізничні локомотиви.

"14 грудня 2024 року у місті Кримськ Краснодарського краю держави-агресора Росії прямо на аеродромі згорів ворожий винищувач Су-30. А днем раніше, 13 грудня, руйнівна пожежа у місті Краснодар вивела з ладу три російські залізничні локомотиви", - повідомили в ГУР, опублікувавши відео пожежі. 

Використовувались у війні проти України

Зазначається, що вказані військові об'єкти армія РФ використовувала у війні проти України. Інші деталі ГУР не наводить. У розвідці додали, що за "кожен здійснений проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата".

Нагадаємо, в ніч на 14 грудня дрони атакували Орловську область Росії, внаслідок чого здійнялася пожежа на території нафтобази. Українські офіційні джерела наразі не коментували цю інформацію.

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