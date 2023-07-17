  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаРосійська Федерація

Російський військовий літак Су-25 впав в Азовське море

Євгенія Наконечна
1 год. тому

Попередня причина падіння у море російського штурмовика - відмова двигуна. Пілот Су-25, за повідомленнями ЗМІ, загинув.

https://p.dw.com/p/4U0Bv
Російські штурмовики СУ-25 під час навчань (фото з архіву)
Російські штурмовики СУ-25 під час навчань (фото з архіву)Фото: DIMITAR DILKOFF/AFP/Getty Images

Російський штурмовик Су-25 у понеділок, 17 липня, впав в Азовське море у Краснодарському краю РФ. Попередня причина авіакатастрофи - відмова двигуна, повідомляють у пресслужбі Південного воєнного округу Росії.

Броньований літак Су-25, за даними російських військових, здійснював "плановий навчальний політ". Пілот літака загинув, пишуть Telegram-канали "112" і "Mash". За даними останнього, пілот катапультувався, але заплутався у стропах парашута і наковтався води. Реанімувати його не вдалося.

Читайте також: У ЗСУ розповіли, як проходитиме навчання пілотів на F-16

Як повідомлялось, у квітні російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії в Мурманській області РФ. Льотчики встигли катапультуватися і зачепилися за гілки.

Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило факт аварії МіГ-31. Там заявили, що винищувач виконував "плановий навчальний політ". Обидва льотчики катапультувалися.

За даними генерального штабу Збройних сил України, з початку російського вторгнення українські захисники знищили 315 літаків і 310 гвинтокрилів російської армії.

Устінова про винищувачі від США і злив документів Пентагону

Пропустити розділ Більше за темою

Більше за темою

Український солдат у танку

ISW: Україна змінила стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

ISW: Україна змінила стратегію контрнаступу, щоб зменшити втрати

Американський інститут вивчення війни, посилаючись на газету NYT, зазначає, що українські військові просуваються повільніше, щоб зберегти живу силу і техніку.
Конфлікти16 липня 2023 р.
Пропустити розділ Топтема

Топтема

Балкер TK Majestic, що перевозить зерно в рамках Чорноморської зернової ініціативи ООН, стоїть на південній якірній стоянці Босфору в Стамбулі, Туреччина.

Зеленський: Україна хоче продовжувати експорт зерна морем

Політика16 хв. тому
1 стор. з 2
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування

Як у ЄС дбають про сталий розвиток і політику згуртування

Суспільство5 год. тому25:49 хв.
Канцлер Німеччини Олаф Шольц на пресконференції

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Політика14 липня 2023 р.
Знесення пам'ятника українсько-російській дружбі, 26 квітня 2022 року

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Чи потрібна Києву заборона культурного продукту російською?

Суспільство14 липня 2023 р.
external

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

"Це і моя війна теж": як юрист з ФРН допомагає українцям

Суспільство14 липня 2023 р.07:32 хв.
Люди біля монументу, що вшановує радянську армію. Софія, 9 березня 2023 року

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Що робити з радянськими пам'ятниками? Приклад Болгарії

Історія14 липня 2023 р.
external

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

"Бункер важливіший за машину": киянин збудував собі укриття

Суспільство14 липня 2023 р.01:35 хв.
На головну сторінку