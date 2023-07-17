Російський військовий літак Су-25 впав в Азовське море

Попередня причина падіння у море російського штурмовика - відмова двигуна. Пілот Су-25, за повідомленнями ЗМІ, загинув.

1 год. тому 1 год. тому

1 год. тому 1 год. тому

Російський штурмовик Су-25 у понеділок, 17 липня, впав в Азовське море у Краснодарському краю РФ. Попередня причина авіакатастрофи - відмова двигуна, повідомляють у пресслужбі Південного воєнного округу Росії.

Броньований літак Су-25, за даними російських військових, здійснював "плановий навчальний політ". Пілот літака загинув, пишуть Telegram-канали "112" і "Mash". За даними останнього, пілот катапультувався, але заплутався у стропах парашута і наковтався води. Реанімувати його не вдалося.

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Як повідомлялось, у квітні російський винищувач-перехоплювач МіГ-31 зазнав аварії в Мурманській області РФ. Льотчики встигли катапультуватися і зачепилися за гілки.

Пізніше міністерство оборони РФ підтвердило факт аварії МіГ-31. Там заявили, що винищувач виконував "плановий навчальний політ". Обидва льотчики катапультувалися.

За даними генерального штабу Збройних сил України, з початку російського вторгнення українські захисники знищили 315 літаків і 310 гвинтокрилів російської армії.