Російський удар по "Охматдиту" засудило МАГАТЕ

Рада керуючих Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) засудила російський ракетний удар по дитячій спеціалізованій лікарні "Охматдит" у Києві - на п'ятий день після того, як армія РФ його завдала.

У цій клініці працює фінансоване МАГАТЕ відділення діагностики раку та променевої терапії. У резолюції, ухваленій членами Ради в п'ятницю, 12 липня, наголошується, що "Охматдит" відіграє найважливішу роль в лікуванні онкологічних захворювань дітей в Україні, а фінансова підтримка з боку МАГАТЕ - нагально необхідна для порятунку юних життів і пом'якшення наслідків ракових захворювань.

На підтримку резолюції проголосували 20 з 34 держав-членів Ради, 12 країн утрималися, Росія і Китай висловилися проти.

Удар Росії по "Охматдиту"

Внаслідок влучання російської ракети в "Охматдит" загинули двоє дорослих, зокрема лікарка. Понад 30 людей, включно з вісьмома дітьми, дістали поранення.

У лікарні був вщент зруйнований корпус токсикологічного відділення, де проводився гемодіаліз, а також проходили лікування пацієнти до і після трансплантації. Пошкоджень зазнали ще чотири корпуси, суттєвих - корпус кардіологічного центру.

Того ж дня, 8 липня, російські удари понівечили ще одну клініку, житловий будинок і офісний центр у Києві, внаслідок чого загинули люди.

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